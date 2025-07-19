Путін зациклився на Україні і це стратегічна помилка: які проблеми його чекають — WP

Проблеми для Росії лише починаються

Відхилення мирних пропозицій Дональда Трампа може стати катастрофою для Росії. Хоча Володимир Путін та його оточення продовжують вдавати, що у них все під контролем, проте на Заході у рішенні Кремля бачать стратегічну помилку.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post. Зазначається, що основні союзники Росії Сирія та Іран зараз втратили свій вплив, а тому Москві доводиться покладатися на КНДР.

Видання зазначає, що Трамп пропонував Путіну поступки у вигляді відмови України від НАТО і визнання анексії Криму, однак для Кремля цього виявилося замало. При цьому відмова диктувалася не раціональними міркуваннями, а скоріше емоційною фіксацією Путіна.

"Якщо говорити зовсім прямо і просто, ця війна — колосальна стратегічна помилка для Росії. Це не та війна, в якій Росія зможе перемогти у довгостроковій перспективі. Ціна війни неймовірна", — розповів професор Католицького університету Америки Майкл Кіммідж.

Він наголошує, що вторгнення в Україну виглядає як спроба Росії "помститися" за те, що Україна не є "слухняним" васалом, на кшталт Білорусі.

"Це глибоко ірраціонально, навіть фанатично, але це одна з багатьох причин, чому, як мені здається, Путін просто не може дистанціюватися від цієї війни", — додав експерт.

На тлі вторгнення Росія зруйнувала свої відносини не лише з ЄС, а й з важливими сусідами на кшталт Казахстану, Вірменії та Азербайджану. Крім того, її загроза знову змусила НАТО набути сенсу існування і навіть підняти оборонні витрати до 5% ВВП. У Сирії його підтримував лояльний уряд Башара Асада, однак зав’язнувши в Україні Кремль не зміг запобігти його падінню.

Економіка Росії за цей час стала сильно залежною від Китаю, куди вона експортує нафту за заниженими цінами. При цьому вона вже витрачає близько 40% всього свого бюджету на оборону та безпеку, а річні витрати можуть сягнути 2% її ВВП. Навіть російські чиновники визнають, що надмірні витрати на оборону і західні санкції штовхають економіку до рецесії.

Проте небажання Путіна йти на поступки і визнавати помилки перетворило "локальний конфлікт" на "глобальне протистояння Сходу та Заходу", що ускладнює пошуки шляху до мирного врегулювання.

"Ця війна буде довгою. І Сполучені Штати — з Трампом чи без нього — залишаться нашим противником. Війна, по суті, не була пов'язана з Україною. Те, що ми спостерігаємо, — це непряма війна між Заходом і Росією — частина набагато ширшого глобального протистояння", — пояснив суть війни російський військовий аналітик Дмитро Тренін.

Як повідомлялося раніше, експосол України в США Валерій Чалий розповідав про те, що якщо Росія зупиниться прямо зараз, то вона просто зникне з карти світу.