Трамп закликає Україну перейти в наступ: з'явилися нові деталі розмови з Зеленським

Раніше Трамп цікавився, чому ЗСУ не атакують міста в РФ

Під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася 4 липня, пролунали гучні заяви щодо подальших дій України у війні з Росією. У центрі розмови опинилися заклики до переходу в наступ та обговорення потенційних ударів по російській території, що вказує на жорсткіший тон у риториці лідера Вашингтона.

Як повідомляє "The Washington Post" з посиланням на високопоставленого українського посадовця, американський лідер наголосив на необхідності переходу Збройних сил України до активного наступу.

За словами джерела, Трамп чітко висловив свою позицію: Україна "не змінить хід війни, граючи в оборону".

Ці нові подробиці розмови доповнюють вже відому інформацію, яку раніше оприлюднили ЗМІ. Тоді стало відомо, що Трамп цікавився, чому українські війська не завдають ударів по російських містах. Зокрема, у розмові прозвучало пряме запитання: "Володимире, ти можеш ударити по Москві? […] А по Санкт-Петербургу теж?". На це Зеленський відповів: "Абсолютно. Ми зможемо, якщо ви дасте нам таку зброю".

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що під час розмови Трамп справді питав про можливості України завдавати ударів по території Росії. Втім, вона підкреслила, що "питання було вирване з контексту", і що насправді президент США не закликав Зеленського до наступу на російські міста, а лише збирав інформацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі останніх заяв Дональда Трампа спостерігається зміна його підходу до війни між Росією та Україною. Хто або що могло вплинути на таку трансформацію поглядів — у матеріалі.