Мегаугода з США про постачання дронів: експерт розповів про підводні камені

Про цю угоду ще не так багато інформації, окрім того, що це мега-мега-мегаугода, як любить Трамп

Угода про постачання США українських дронів, які були випробувані в бою, несе кілька ризиків. Не факт, що воююча країна може виготовляти зайві дрони на продаж в той час, як вони потрібні на фронті. Разом з тим американці можуть купити десяток БПЛА просто щоб скопіювати їх.

Ще одною проблемою є корупційні ризики. Про це колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак розповів в етері "Телеграфу".

"Якщо ми кажемо загалом про угоду, що Україна можливо буде постачати якісь дрони до Сполучених Штатів, не просто постачати, а продавати, концептуально це виглядає непогано. Виглядає ця схема так: Сполучені Штати проплачують наші дрони. Зрозуміло, не за собівартістю, зрозуміло, це буде якась ринкова ціна виставлена. Хоча американці можуть спробувати придушити нас по ціні, щоб у нас була мінімальна націнка, треба вже нашій стороні змагатися, щоб ціна була класна, смачна для нас", – сказав він.

Експерт навів уявний приклад, що ми робимо цей дрон за 100 000 доларів, продаємо до Сполучених Штатів умовно за 135 000 доларів. Така оборудка, на його думку, виглядає непогано. Бо Україна за зароблені гроші може виготовити ще яку кількість безпілотників додатково.

"Тут є величезні підводні камені. Чи є у нас спроможності виготовляти зайві дрони, бо вони нам потрібні на полі бою атакувати Російську Федерацію саме зараз? У нас вже не мирні часи. І щоб ми таким чином не підірвали свої можливості атакувати Російську Федерацію. Це дуже важливо. Це треба враховувати, бо може бути така історія, що ми почнемо робити всі дрони тільки на експорт, а нашим військовим і спецпризначенцям буде залишатися, як кажуть, за залишковим принципом", – пояснив Ступак і додав, що так бути не повинно.

Експерт також хвилюється через можливість створення корупційної схеми, коли фірми-прокладки будуть продавати США українські дрони по прикладу Росукренерго, посередників постачання російського газу.

"І останнє: а скільки американці будуть купляти цих дронів? Якщо йдеться про декілька десятків, повинні розуміти, що вони погоди дійсно не зроблять. І ніщо не заважає американцям купити українські дрони, зробити зворотний інжиніринг. Тобто розібрати до останнього гвинтика, зважити, заміряти лінійкою, приладами та відтворити на своїх власних потужностях і не бути залежними від України", – сказав Ступак.

Раніше керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній заявив, що намір президента США Дональда Трампа виробляти зброю спільно з Україною може принести нам величезну вигоду, оскільки відкриє доступ до зброярських ринків і допоможе встановити нові союзи із геополітичними лідерами.