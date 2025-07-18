Трамп отримає бажану "угоду": в ЄС розкрили плюси нового формату щодо України

Європі також потрібна американська зброя

Попри те, що Європейський Союз взяв курс на посилення власної оборонної індустрії, у найближчі кілька років Європа не зможе обійтися без США. В тому числі — у питанні подальшої підтримки України.

Про це голова комітету Європейського парламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман сказала у коментарі кореспондентці "Телеграфу" під час форуму в European Policy Centre.

"На перший погляд, це хороша новина — що Трамп сказав: "Я постачатиму [зброю]", адже Україні потрібно все. По-друге, це також добре для Європи — навіть якщо нам доведеться за це платити. Врешті, Україна є частиною Європи. І по-третє, це добре для самого Трампа, тому що в нього є "угода".

Нам потрібно ставитися до цього спокійно і прагматично. Він може сказати своїм виборцям: "Ми допомагаємо Україні, але водночас маємо дуже вигідну угоду". Це також чудово для американської промисловості.

Звісно, ми повинні це робити, [купляти необхідну зброю]. Реальність така, що ми потребуємо Сполучених Штатів", — сказала високопосадовиця.

Водночас Штрак-Циммерман зазначає: у "найближчі роки" Євросоюз має ставати незалежним від американських оборонних рішень.

"Мета — щоб принаймні за чотири роки 65–70% становили європейські компоненти, європейські рішення, усе має бути європейським. Я вважаю, це амбітно. Але ми можемо цього досягти.

Ми повинні створити європейські ринки, європейську зброю, європейську вигоду — але водночас нам і далі потрібні Сполучені Штати. У мене є колеги, які кажуть: "Треба негайно все припинити". Але це неможливо.

Теоретично — можемо. Але тоді проблеми будуть не лише в України, а й у нас самих. Ось така реальність. Тому я думаю, ми можемо поєднувати й те, й інше. І, можливо, за три-чотири роки знову поговоримо — і ви побачите, як змінився баланс", — додала глава оборонного комітету.

Зазначимо, раніше єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс роз’яснив: Європейський Союз не уповноважений купляти зброю в США або будь-якої іншої країни, але може надавати кредити державам-членам для цього.