Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Україна задає темп у цьому тренді, — виконавчий директор NAUDI Гончаров

Українські дрони пройшли перевірку на полі бою

У процесі виготовлення дронів та боєприпасів для них Україна є на передовій. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров.

За його словами, на міжнародній виставці IDEF-2025 у Стамбулі була величезна кількість безпілотних апаратів – наземних, повітряних, морських.

"Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Це одна з основних тенденцій. … Відповідно, найбільшу актуальність бачимо у питаннях управління цими безпілотниками, в тому числі технологіях управління "роями" дронів і, безумовно, протидії цим системам. Друга тенденція є наслідком першої – дуже швидко збільшується кількість виробників озброєння та боєприпасів для дронів. І Україна у цьому процесі на передовій", — пояснив він.

Гончаров заявив, що тоді як на стендах деяких виробників — гарні концепти, красиві моделі, але такі, що не дуже працюють в реальному житті, то на українських стендах – все те, що пройшло перевірку на полі бою, насиченому засобами РЕБ.

"Ми задаємо темп у цьому тренді. На нашому стенді представлені одразу виробники безпілотних літальних апаратів, наземних роботизованих платформ, амуніції та боєприпасів для безпілотних платформ. Зокрема, це компанії "Українська бронетехніка" зі своїм новим наземним роботизованим комплексом Protector, який уже кодифіковано та допущено до експлуатації Міністерством оборони України, "Атлон-Авіа" та "Юпітер-Дрон" – виробники БПЛА, "Квертус" та "Парасоль" – виробники засобів РЕБ та РЕР, а також UBM та Defence Solutions – виробники боєприпасів для БПЛА", — зазначив він.