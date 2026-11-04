Паспорт-книжка чинний, але... Коли обмін на ID-картку все ж обов’язковий

Порядок отримання та заміни документів врегульований законодавством України

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Власники паспортів громадянина України зразка 1994 року у формі книжечки не мають обов'язково їх замінювати. Проте є низка випадків, коли їх обмін на ID-картку є обов’язковим.

У Державній міграційній службі України розповіли про підстави для заміни. Там також пояснили, скільки зараз коштує заміна головного документа громадянина країни.

У Службі наголосили, що замін документа відбувається виключно за бажанням власника. Адже будь-яких строків чинності паспорта не встановлено.

"Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Однак зараз законодавством передбачено обмін паспорта громадянина України зразка 1994 року на ID-картку за бажанням власника", — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що ID-картка видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта зразка 1994 року. Серед них:

крадіжка;

втрата;

псування;

зміна прізвища або інших даних власника документа.

"Крім того, паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років", — вказано в повідомленні.

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Скільки коштує оформлення нового документа?

У Державній міграційній службі також зазначили, що у разі оформлення паспорта громадянина України у формі картки протягом 20 робочих днів загальна вартість адміністративного збору становить 618 гривень, у тому числі:

вартість адміністративної послуги — 126 гривень;

вартість бланка — 492 гривні.

Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового оформлення (протягом 7 робочих днів) становить 988 гривень, у тому числі:

вартість адміністративної послуги — 496 гривень;

вартість бланка — 492 гривні.

Окремо у кожному випадку потрібно сплатити сервісні послуги державного підприємства, вартість яких становить 650 гривень. Тож, при терміновому оформленні документа, загальна сума може сягнути 1638 гривень.

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