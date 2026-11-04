Не лише від жиру та бруду: навіщо кухонні стіни протирають оцтом

Як цей доступний засіб допоможе під час прибирання

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Білим оцтом очищають кухонні поверхні від невеликих осередків плісняви. Спершу перевірте засіб на непомітній ділянці, а головне – не змішуйте його з хлорвмісними засобами.

Про незвичне застосування оцту пише MSN . Розповідаємо, навіщо тримати цей продукт під рукою, як ним користуватися та яких застережень дотримуватися.

Чому кухонним стінам потрібен особливий догляд

Під час готування на кухні постійно утворюється пара. Коли вентиляція працює погано, волога осідає на поверхнях і створює умови для появи плісняви.

Щоб зменшити конденсат, радять провітрювати приміщення по 10–15 хвилин кілька разів на день, особливо після приготування їжі, та вмикати витяжку.

Найбільше пліснява загрожує ділянкам біля плити й раковини, а також кутам приміщення. Грибок може бути непомітним на початку, тому регулярне миття стін допомагає вчасно виявити проблему.

Пара під час готування осідає на кухонних стінах і сприяє появі плісняви Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як оцет допомагає під час прибирання

Білий оцет містить оцтову кислоту з антимікробними властивостями. Тому ним очищають деякі поверхні від бруду та невеликих осередків плісняви.

Для прибирання підійде нерозбавлений білий оцет. Нанесіть його на уражену ділянку, залиште приблизно на 30–60 хвилин, а тоді обережно очистьте й висушіть поверхню.

Спершу перевірте засіб на непомітній ділянці. Оцтова кислота може пошкодити деякі покриття, зокрема мармур і граніт.

Коли оцет не допоможе

Прибирання в домашніх умовах не завжди розв’язує проблему плісняви. Якщо грибок охопив значну площу або регулярно з’являється знову, спершу знайдіть джерело вологи.

Якщо площа ураження перевищує приблизно 0,93 квадратного метра, зверніться до фахівців. Також потрібно:

усунути протікання;

налагодити вентиляцію;

не допускати накопичення конденсату.

Оцет категорично заборонено змішувати з хлорвмісними засобами для прибирання: така суміш може виділяти небезпечний газ.

Чому кухню потрібно прибирати регулярно

Оцет може стати у пригоді в побуті, але він не замінить повноцінного догляду за приміщенням. Регулярно очищуйте поверхні, провітрюйте кухню та стежте за вологістю – це допоможе знизити ризик появи плісняви.

Не ігноруйте перші ознаки грибка. Невелику проблему усунути простіше, ніж боротися з її поширенням.

Як повідомляв "Телеграф", оцет може пошкодити деякі речі.