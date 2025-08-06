Україна посилила атаки на Росію: аналітик пояснив, у чому головна мета (мапа)

За останні півмісяця було завдано понад десяток ударів

Україна схоже серйозно взялася за знищення російської логістики та посилила удари по найближчих областях РФ. За останні 15 днів було завдано близько 12 ударів по російській залізниці — депо, підстанціями та поїздах з паливом.

До відповідних висновків дійшов OSINT-дослідник Intelschizo. У своєму профілі у соцмережі X він оприлюднив мапу українських ударів.

На карті помітно, що найшвидше удари завдаються з метою заблокувати постачання з Волгограда до Ростовської області або до окупованих територій України.

"Україна справді посилює атаки на російський тил, щоб зірвати постачання росіян Південного фронту", — написав аналітик.

Карта ударів України по залізничних об’єктах Росії

Він зазначив, що 50 тонн палива це те, чого вистачить російському мотострілецькому батальйону на 24 години. Однак кожен поїзд складається з великої кількості вагонів-цистерн, а кожен із них везе понад 60 тонн вантажу. Знищення чи пошкодження одного поїзда з 25 вагонів позбавить цілу російську дивізію палива на 3 дні.

Як повідомлялося раніше, у ніч на середу, 6 серпня, вибухи пролунали на території залізничної станції Тацинська в Ростовській області та в районі нафтобази у Брянську. Тацинська станція також зазнала обстрілу в ніч на 5 серпня.