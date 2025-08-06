Украина усилила атаки на Россию: аналитик объяснил, в чем главная цель (карта)

За последние полмесяца было нанесено более десятка ударов

Украина похоже всерьез взялась за уничтожение российской логистики и усилила удары по ближайшим областям РФ. За последние 15 дней было нанесено около 12 ударов по российской железной дороге — депо, подстанциям и поездам с топливом.

К соответствующим выводам пришел OSINT-исследователь Intelschizo. В своем профиле в соцсети X он обнародовал карту украинских ударов.

На карте заметно, что скорее всего удары наносятся с целью заблокировать поставки из Волгограда до Ростовской области или до оккупированных территорий Украины.

"Украина действительно усиливает атаки на российский тыл, чтобы сорвать снабжение россиянами Южного фронта", — написал аналитик.

Карта ударов Украины по железнодорожным объектам России

Он отметил, что 50 тонн топлива это то, чего хватит российскому мотострелковому батальону на 24 часа. Однако каждый поезд состоит из большого количества вагонов-цистерн, а каждый из них везет более 60 тонн груза. Уничтожение или повреждение одного поезда из 25 вагонов лишит целую российскую дивизию топлива на 3 дня.

Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 6 августа, взрывы раздались на территории железнодорожной станции Тацинская в Ростовской области и в районе нефтебазы в Брянске. Тацинская станция также подвергалась обстрелу в ночь на 5 августа.