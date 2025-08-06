Украина усилила атаки на Россию: аналитик объяснил, в чем главная цель (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За последние полмесяца было нанесено более десятка ударов
Украина похоже всерьез взялась за уничтожение российской логистики и усилила удары по ближайшим областям РФ. За последние 15 дней было нанесено около 12 ударов по российской железной дороге — депо, подстанциям и поездам с топливом.
К соответствующим выводам пришел OSINT-исследователь Intelschizo. В своем профиле в соцсети X он обнародовал карту украинских ударов.
На карте заметно, что скорее всего удары наносятся с целью заблокировать поставки из Волгограда до Ростовской области или до оккупированных территорий Украины.
"Украина действительно усиливает атаки на российский тыл, чтобы сорвать снабжение россиянами Южного фронта", — написал аналитик.
Он отметил, что 50 тонн топлива это то, чего хватит российскому мотострелковому батальону на 24 часа. Однако каждый поезд состоит из большого количества вагонов-цистерн, а каждый из них везет более 60 тонн груза. Уничтожение или повреждение одного поезда из 25 вагонов лишит целую российскую дивизию топлива на 3 дня.
Как сообщалось ранее, в ночь на среду, 6 августа, взрывы раздались на территории железнодорожной станции Тацинская в Ростовской области и в районе нефтебазы в Брянске. Тацинская станция также подвергалась обстрелу в ночь на 5 августа.