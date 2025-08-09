У Європі розповіли, в чому підступ кремлівської пропозиції щодо України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У Європі насторожилися через можливу угоду щодо України
Президент США Дональд Трамп написав у своїх соцмережах, що можлива мирна угода між Україною та Росією може передбачати "якийсь обмін територією". Однак ця заява була гостро сприйнята не лише в Україні, а й у Європі.
Наприклад, країни Балтії виступили проти будь-якого тиску на Київ, оскільки розуміють, що стануть наступною метою російських загарбників. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.
Неназвані джерела видання серед українських посадовців повідомили, що пропозиція росіян стосується заморожування лінії фронту з передачею Росії тих частин Донецької та Луганської областей, які все ще контролюються українською армією. Раніше Кремль претендував також на Херсонську та Запорізьку області, але тепер вони можуть стати "предметом обговорення".
В Україні вже висловили переконання, що подібні поступки лише дадуть росіянам плацдарм для нової агресії за кілька років.
Проте побоювання щодо неминучості нового російського вторгнення висловили і Заході. Наприклад, в Естонії наголосили, що країни Балтії можуть стати наступною метою для Кремля.
"Якщо кордони можна змінювати силою, то жоден з них не безпечний... Суверенітет і територіальна цілісність — наріжні камені глобальної стабільності. Ми не заохочуватимемо агресію — ні в Україні, ні деінде"
Така думка прозвучала і від представників Латвії.
"Справедливий, міцний і гідний світ — це те, чого ми всі хочемо, і українці — насамперед. Такий світ має включати Україну та забезпечувати її суверенітет та територіальну цілісність"
Нагадаємо, представники України, США та Європи зберуться на засідання перед зустріччю Трампа та Путіна. Україна і НАТО стурбовані тим, що Трамп може ухвалити пропозиції Путіна за спиною союзників.