У Європі розповіли, в чому підступ кремлівської пропозиції щодо України

У Європі насторожилися через можливу угоду щодо України

Президент США Дональд Трамп написав у своїх соцмережах, що можлива мирна угода між Україною та Росією може передбачати "якийсь обмін територією". Однак ця заява була гостро сприйнята не лише в Україні, а й у Європі.

Наприклад, країни Балтії виступили проти будь-якого тиску на Київ, оскільки розуміють, що стануть наступною метою російських загарбників. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Неназвані джерела видання серед українських посадовців повідомили, що пропозиція росіян стосується заморожування лінії фронту з передачею Росії тих частин Донецької та Луганської областей, які все ще контролюються українською армією. Раніше Кремль претендував також на Херсонську та Запорізьку області, але тепер вони можуть стати "предметом обговорення".

В Україні вже висловили переконання, що подібні поступки лише дадуть росіянам плацдарм для нової агресії за кілька років.

Проте побоювання щодо неминучості нового російського вторгнення висловили і Заході. Наприклад, в Естонії наголосили, що країни Балтії можуть стати наступною метою для Кремля.

"Якщо кордони можна змінювати силою, то жоден з них не безпечний... Суверенітет і територіальна цілісність — наріжні камені глобальної стабільності. Ми не заохочуватимемо агресію — ні в Україні, ні деінде" глава МЗС Естонії Маргус Цахкна

Така думка прозвучала і від представників Латвії.

"Справедливий, міцний і гідний світ — це те, чого ми всі хочемо, і українці — насамперед. Такий світ має включати Україну та забезпечувати її суверенітет та територіальну цілісність" глава МЗС Латвії Байба Браже

Нагадаємо, представники України, США та Європи зберуться на засідання перед зустріччю Трампа та Путіна. Україна і НАТО стурбовані тим, що Трамп може ухвалити пропозиції Путіна за спиною союзників.