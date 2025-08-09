В Европе рассказали, в чем подвох кремлевского предложения по Украине

В Европе насторожились из-за возможного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что возможное мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать "некий обмен территорией". Однако это заявление было остро воспринято не только в Украине, но и в Европе.

Например, страны Балтии выступили против любого давления на Киев, поскольку понимают, что станут следующей целью российских захватчиков. Об этом говорится в материале Financial Times.

Неназванные источники издания среди украинских должностных лиц сообщили, что предложение россиян касается замораживание линии фронта с передачей России тех частей Донецкой и Луганской областей, которые по-прежнему контролируются украинской армией. Ранее Кремль претендовал также на Херсонскую и Запорожскую области, но теперь они "могут стать предметом обсуждения".

В Украине уже высказали убеждение, что подобные уступки лишь дадут россиянам плацдарм для новой агрессии через несколько лет.

Однако опасения о неизбежности нового российского вторжения выразили и на Западе. Например, в Эстонии отметили, что страны Балтии могут стать следующей целью для Кремля.

"Если границы можно менять силой, то ни одна из них небезопасна… Суверенитет и территориальная целостность — краеугольные камни глобальной стабильности. Мы не будем поощрять агрессию — ни в Украине, ни где-либо ещё" глава МИД Эстонии Маргус Цахкна

Подобное мнение прозвучало и от представителей Латвии.

"Справедливый, прочный и достойный мир — это то, чего мы все хотим, и украинцы — прежде всего. Такой мир должен включать Украину и обеспечивать её суверенитет и территориальную целостность" глава МИД Латвии Байба Браже

Напомним, представители Украины, США и Европы соберутся на заседание перед встречей Трампа и Путина. Украина и НАТО обеспокоены тем, что Трамп может принять предложения Путина за спиной союзников.