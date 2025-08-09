Переговори Трампа з Путіним: стало відомо, який "обмін територіями" пропонує Кремль

Стало відомо, які саме території хоче забрати Путін

Напередодні зустрічі між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, яка запланована 15 серпня на Алясці, з’являється багато деталей щодо того, що саме буде обговорюватись та які умови мирного врегулювання російсько-української війни будуть розглядатись. Президент США напередодні заявив, що розглядається варіант домовленостей, який включатиме "обмін територіями". Про які саме території йдеться, Трамп не уточнив.

Натомість поінформовані джерела "Телеграфу" розкрили окремі деталі переговорного процесу.

"Путін посилає сигнал, що готовий вивести війська з Харківської та Сумської області, але натомість Україна має повністю вийти з Донецької та Луганської областей. Херсонська та Запорізька області (згідно бачення Кремля — Ред.) залишаються по лінії фронту", — сказало джерело. Таким чином, Путін хоче отримати контроль над Кримом, Донецькою, Луганською областями, а також над частинами Херсонської та Запорізької областей, включно із ЗАЕС.

Слід зауважити, що запропонований "обмін територіями" не є рівноцінним та включає в себе обмін одних територій України на інші, тимчасово окуповані. Окремо варто звернути увагу, що контрольована Силами оборони України частина Донецької та Луганської областей — це серйозні укріпрайони, по суті міста-фортеці — Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ, Покровськ, Мирноград, Сіверськ, Лиман, Добропілля та інші.

Які території Путін хоче забрати собі

Натомість в Харківській та Сумській областях станом на 9 серпня 2025 року Росія контролює суттєво менші прикордонні території. При цьому відомо, що ЗСУ нещодавно звільнили два населені пункти в Сумській області — Контратівка та Андріївка.

Окремо слід зауважити, що в західних медіа ведеться активна кампанія з "прогнозування" та поширення різнопланових меседжів. NYT, наприклад, пише, що відмова Зеленського від обміну територіями, про який Трамп домовиться з Путіним, може сильно розізлити американського лідера. Що, в принципі, очевидно. Однак наразі порушується ключове правило: "Нічого про Україну без України". Присутність Володимира Зеленського на Алясці та його участь в переговорах наразі достеменно не підтверджена.

Відомо що ведуться активні перемовини, зокрема з європейськими партнерами. У суботу, 9 серпня, Зеленський мав розмову з Кітом Стармером, прем’єром Великої Британії.

Очевидно, що на зустрічі в Алясці буде обговорюватись багато питань, не лише "обмін територіями", а також, ймовірно, не лише Україна. Серед тривожних сигналів — нездоровий пієтет Трампа перед Путіним, на що звертають увагу європейські аналітики.