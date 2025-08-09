Представники України, США та Європи зберуться на засідання перед зустріччю Трампа та Путіна, – Axios

Україна та НАТО стурбовані тим, що Трамп може прийняти пропозиції Путіна за спиною союзників

Перед зустріччю президента США Дональда Трампа із російським правителем Володимиром Путіним високопосадовці з США, України та Європи зберуться на власну зустріч у Великій Британії. Там вони планують узгодити позиції щодо будь-яких домовленостей з Путіним.

Про це пише американське видання Axios із посиланням на власні джерела. Зазначається, що зустріч високопосадовців запланована на 9-10 серпня, чиновники планують узгодити позиції усіх сторін перед тим, як Трамп та Путін проведуть свій саміт на Алясці.

Україна та НАТО стурбовані тим, що Трамп може прийняти пропозиції Путіна щодо припинення війни без урахування українських та європейських інтересів. Це може спричинити проблеми у майбутньому, оскільки Трамп може обіцяти Путіну що завгодно, але реальність буде залежати від позицій України та Європи.

За даними ЗМІ, Путін готовий відмовитися від претензій на Херсонську і Запорізьку області (але не деокупувати вже захоплені частини цих регіонів), якщо Україна відмовиться від суверенітету над Луганською та Донецькою областями та Кримом. Проте українські посадовці кажуть, що в реальності повної інформації про американські та російські пропозиції вони не мають.

Зазначимо, за даними ЗМІ, Путін під час зустрічі зі спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом 6 серпня заявив, що погодиться на повне припинення вогню. Але в нього є умови. Путін "урізав осетра" у порівнянні із тим, чого він вимагав у Стамбулі, заявивши, що "всього лише" хоче виведення українських військ з Донецької області.

Нагадаємо, що перед тим, як озвучити місце зустрічі з Путіним, Трамп виступив після підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном та наробив чергових "геніальних" заяв щодо війни України та Росії. Серед них — перли про те, що російський правитель Володимир Путін "хоче миру", та заява, що Україну та Росію чекає "обмін територіями".