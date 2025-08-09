"Це мертві рішення". Зеленський відповів на зазіхання Путіна (відео)

Президент дав чітку відповідь

Володимир Зеленський відповів на бажання глави Росії Володимира Путіна, щоб Україна вивела війська з території Донецької області. Президент України наголосив, що українці не будуть дарувати свою землю Росії.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні зранку у суботу, 9 серпня. Глава держави зробив його після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня.

Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть Володимир Зеленський

Зеленський додав, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Проте, будь-які рішення без Києва — є рішеннями проти миру. Вони ні до чого не призведуть.

Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви президент України

Що відомо про вимоги, які Путін може висунути в обмін на припинення вогню

Американське видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомило, що Путін під час зустрічі зі спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом 6 серпня заявив, що погодиться на повне припинення вогню. Але в нього є умови. Путін зменшив амбіції порівнянні із тим, чого він вимагав у Стамбулі, заявивши, що тепер хоче "лише" виведення українських військ з Донецької області. Видання зазначає, що Путін представив Білому дому пропозицію про припинення вогню, яка передбачає значні територіальні поступки від Києва та визнання прав Росії на окуповані території в обмін на припинення вогню.

Як повідомляв "Телеграф", за даними західних ЗМІ, перед зустріччю Трампа та Путіна високопосадовці зі США, України та Європи зберуться на власну зустріч у Великій Британії. Там вони планують узгодити позиції щодо будь-яких домовленостей з Путіним.