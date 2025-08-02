Поліції не відчиняли: як покарали учасників гей-вечірки в Києві в День жалоби (фото)
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Частині відвідувачів доведеться сплатити штраф
У п’ятницю, 1 серпня 2025 року, в Києві та Київській області був оголошений День жалоби за людьми, які загинули під час останнього російського масованого обстрілу. Однак це не завадило деяким столичним закладам влаштували вечірку з гучною музикою та провокативними заявами від власників щодо ставлення до вшанування пам’яті. Йдеться про київський гей-клуб "Dark Room".
Як повідомила поліція Києва, за фактом події вже розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці виявили відео, на якому зафіксували проведення розважального заходу вищезгаданому закладу.
Поліційські повідомили, що негайно прибули на місце події. Проте, двері закладу були зачинені, а персонал відмовлявся їх відкривати на вимогу правоохоронців. Через це поліція провела невідкладний обшук, у ході якого в приміщенні виявили понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.
Присутніх доставили до територіального управління поліції, на них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство й злісну непокору законній вимозі поліцейського. Порушникам загрожує грошовий штраф або до 15 діб адмінарешту.
"За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Досудове розслідування триває", – повідомили в поліції.
Сам заклад й досі не коментував цю ситуацію.
Що відомо про вечірку
У Києві гей-клуб Dark Room влаштував вечірку 1 серпня, попри оголошений мером День жалоби через жертви російської атаки. Захід не скасували, хоча офіційно цього дня були заборонені всі розважальні події.
На сторінці клубу залишався анонс вечірки, а в соцмережах зʼявилося відео з заходу. Один із відомих Telegram-каналів повідомив, що в клубі були неповнолітні у неадекватному стані, а на зауваження про День жалоби власник нібито відповів фразою: "Мені п*х".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві тривають аукціони на право оренди місць для розміщення кіосків, автокафе, павільйонів, поштоматів та інших тимчасових споруд. Хоча участь беруть і приватні підприємці, більшість найпривабливіших локацій отримують великі торгові мережі, поштові оператори або маловідомі фірми, які одразу оформляють по кілька "точок" одночасно.