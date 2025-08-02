Поліції не відчиняли: як покарали учасників гей-вечірки в Києві в День жалоби (фото)

Частині відвідувачів доведеться сплатити штраф

У п’ятницю, 1 серпня 2025 року, в Києві та Київській області був оголошений День жалоби за людьми, які загинули під час останнього російського масованого обстрілу. Однак це не завадило деяким столичним закладам влаштували вечірку з гучною музикою та провокативними заявами від власників щодо ставлення до вшанування пам’яті. Йдеться про київський гей-клуб "Dark Room".

Як повідомила поліція Києва, за фактом події вже розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці виявили відео, на якому зафіксували проведення розважального заходу вищезгаданому закладу.

Перевірки поліції в столичному клубі "Dark Room"

Поліційські повідомили, що негайно прибули на місце події. Проте, двері закладу були зачинені, а персонал відмовлявся їх відкривати на вимогу правоохоронців. Через це поліція провела невідкладний обшук, у ході якого в приміщенні виявили понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Обшуки поліції в клубі "Dark Room"

Присутніх доставили до територіального управління поліції, на них склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство й злісну непокору законній вимозі поліцейського. Порушникам загрожує грошовий штраф або до 15 діб адмінарешту.

Відвідувачі та співробітники клубу

"За фактом гучної вечірки у траурний день розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Досудове розслідування триває", – повідомили в поліції.

Сам заклад й досі не коментував цю ситуацію.

Що відомо про вечірку

У Києві гей-клуб Dark Room влаштував вечірку 1 серпня, попри оголошений мером День жалоби через жертви російської атаки. Захід не скасували, хоча офіційно цього дня були заборонені всі розважальні події.

На сторінці клубу залишався анонс вечірки, а в соцмережах зʼявилося відео з заходу. Один із відомих Telegram-каналів повідомив, що в клубі були неповнолітні у неадекватному стані, а на зауваження про День жалоби власник нібито відповів фразою: "Мені п*х".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві тривають аукціони на право оренди місць для розміщення кіосків, автокафе, павільйонів, поштоматів та інших тимчасових споруд. Хоча участь беруть і приватні підприємці, більшість найпривабливіших локацій отримують великі торгові мережі, поштові оператори або маловідомі фірми, які одразу оформляють по кілька "точок" одночасно.