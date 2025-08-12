Іноземні добровольці загинули під час удару по військовій частині - The New York Times

Вибух пролунав в обід

Внаслідок російської атаки на академію Сухопутних військ 29 липня могли загинути іноземці. Вони перебували у їдальні навчального закладу під час удару.

Про це пише The New York Times, посилаючись на джерела. Зазначається, що нібито щонайменше з десяток іноземців-добровольців загинуло під час російської атаки на академію.

Як пише видання, троє солдат розповіли про жахливий напад, в якому постраждали новобранці зі Сполучених Штатів, Колумбії, Тайваню, Данії тощо. Відомо, що вибух пролунав як раз коли військові сідали обідати і був направлений саме в це місце.

"Цей напад продемонстрував ризики, з якими стикалася Україна протягом усієї війни, коли вона збирала солдатів у таких місцях, як військові академії, казарми та плаци, роблячи їх мішенями для російських атак", — пише The New York Times.

Зазначається, що американський новобранець з Флориди розповів, що вибух був найгучнішим, який він коли-небудь чув. Після нього навколо розлетілися уламки та попадали навіть сусідні дерева.

В перші хвилини удару було зрозуміло, що загинуло багато людей. Чимало було поранено. Новобранець стверджує, що бачив щонайменше 15 загиблих та майже 100 поранених. Окрім того, вогонь від удару перекинувся на склад боєприпасів, які почали детонувати.

"За словами солдата, перед ударом на базі не спрацювало оповіщення про повітряну тривогу, а після цього він з жахом виявив, що аптечок першої допомоги ніде не було в їдальні", — пише видання.

Речник міжнародного легіону української військової розвідки, підрозділу, який постраждав, заявив, що розслідування удару триває. Однак деякі солдати, які раніше билу в цьому місці, розповідали, що там "неналежна охорона", яка викликала нарікання.

Зауважимо, що офіційно цю інформацію у Генштабі ЗСУ не підтверджували.

