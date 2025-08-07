Вдвічі більше атак: Росія стала активніше обстрілювати Україну після приходу до влади Трампа в США

Після перемоги Трампа на виборах кількість ударів різко зросла та сягнула найвищого рівня з початку війни

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні 2025 року російський режим значно наростив атаки по Україні. Кількість ракетних та дронових ударів зросла більше, ніж удвічі.

Про це свідчать дані аналізу, проведеного BBC Verify. Ще за часів 46-го президента США Джозефа Байдена атаки почали посилюватися, але після перемоги Трампа на виборах у листопаді 2024 року кількість ударів різко зросла та сягнула найвищого рівня з початку війни.

"Дані, перевірені BBC Verify на основі щоденних звітів про інциденти, опублікованих Військово-повітряними силами України, показали, що з 20 січня, коли Трамп вступив на посаду президента, до 19 липня Росія випустила 27 158 боєприпасів, порівняно з 11 614 за останні шість місяців президентства Байдена", – сказано у матеріалі видання.

Риторика Трампа, спрямована на тиск на Україну для "завершення війни за 24 години", та щонайменше два публічні випадки призупинки постачання озброєння Україні викликали шалену критику та численні звинувачення на адресу американського лідера. Російський режим тим часом наростив виробництво балістичних ракет на 66%. Все це викликало критику навіть з боку американських сенаторів, що вже казати по Європу, або про Україну.

"Очевидно, що Путін відчуває себе підбадьореним слабкістю Трампа і посилив свої жорстокі атаки на український народ, неодноразово атакуючи лікарні та пологові відділення, українську енергосистему та інші цивільні об'єкти", – сказав у коментарі виданню сенатор Кріс Кунс, високопоставлений демократ у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США.

Те ж саме сказав виданню експерт з російської армії, аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Джастін Бронк. За його словами, обмеження у постачанні Україні важливого озброєння з США зробили українські міста вразливими до ракетних і дронових атак. Водночас через "дірявий" санкційний режим росіяни змогли наростити виробництво ракет та дронів.

Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала українську газову інфраструктуру в Одеській області. Населення не постраждало, проте ГТС завдано значних збитків. Щоб якось виправдати безглузде використання мільярдів доларів на ракети, російські пропагандисти знову винайшли абсурдне пояснення цього удару. Як і у випадку з торговим центром "Епіцентр" у Кам'янському, окупанти не визнають, що завдають ударів по цивільних об'єктах.