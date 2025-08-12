Взрыв раздался в обед

В результате российской атаки на академию Сухопутных войск 29 июля могли погибнуть иностранцы. Они находились в столовой учебного заведения во время удара.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники. Отмечается, что якобы по меньшей мере десяток иностранцев-добровольцев погибли во время российской атаки на академию.

Как пишет издание, трое солдат рассказали об ужасном нападении, в котором пострадали новобранцы из Соединенных Штатов, Колумбии, Тайваня, Дании. Известно, что взрыв раздался как раз, когда военные садились обедать и был направлен именно в это место.

"Это нападение продемонстрировало риски, с которыми сталкивалась Украина в течение всей войны, когда она собирала солдат в таких местах, как военные академии, казармы и плацы, делая их мишенями для российских атак", — пишет The New York Times.

Отмечается, что американский новобранец из Флориды рассказал, что взрыв был самым громким, который он когда-либо слышал. После него вокруг разлетелись обломки и попадали даже соседние деревья.

В первые минуты удара было ясно, что погибло много людей. Многие были ранены. Новобранец утверждает, что видел по меньшей мере 15 погибших и около 100 раненых. Кроме того, огонь от удара перекинулся на склад боеприпасов, которые начали детонировать.

"По словам солдата, перед ударом на базе не сработало оповещение о воздушной тревоге, а после этого он с ужасом обнаружил, что аптечек первой помощи нигде не было в столовой", — пишет издание.

Спикер международного легиона украинской военной разведки, пострадавшего подразделения заявил, что расследование удара продолжается. Однако некоторые солдаты, ранее бывшие в этом месте, рассказывали, что там "ненадлежащая охрана", вызвавшая нарекание.

Отметим, что официально эту информацию в Генштабе ВСУ не подтверждали.

