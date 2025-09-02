Над Києвом висіла "Гербера": що відомо про цей дрон і які проблеми він приносить

Вартість такого дрона — близько 10 тисяч доларів

Дрони "Гербера" Росія запустила по Україні зранку у вівторок. Він виглядає як іграшка з пінопласту та фанери, але здатний перевантажити системи ППО, завдати удару по цілі та працює як ворожий розвідник. Зокрема 2 вересня такий дрон літав над Києвом.

За даними моніторингових каналів, 2 вересня росіяни в ході атаки використали проти України дрони "Гербера". На них вони встановили камери.

Що відомо про дрони "Гербера"

Вперше про дрон "Гербера" заговорили у липні 2024 року. Невдовзі після однієї з ворожих атак біля Києва знайшли два майже неушкоджених дрона такого типа.

"Гербера" зроблена з пінопласту та фанери та обходиться росіянам у близько 10 тисяч доларів за один дрон. Усередині, окрім іншого обладнання, знайшли антени 3G і 4G, а також модем із сімкартою українського оператора.

"Гербера", що РФ використовує проти України

Росіяни випускають три варіанти "Гербери": дрон-камікадзе, розвідний дрон та фальш-ціль для української ППО. Головна небезпека "Гербери" в тому, що сили ППО змушені відволікатися на ці дешеві дрони, тоді як одночасно з ними ворог може запускати "Герані" і "Шахеди".

Часто "Гербера" використовується ворогом як ціль-обманка

Росіяни все частіше використовують "Гербери"-розвідники: що цікавить ворога

Якщо раніше ці безпілотники слугували Росії як фальшива ціль для української ППО, то тепер ворог все частіше використовує їх як розвідники. "Гербери" з камерами літають над містами та об'єктами України, розвідуючи інформацію.

Зокрема вони "придивляються" до енергетики. Про це попередив український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш).

За аналізом маршрутів польотів розвід БПЛА противника (не в прифронтовій зоні), та за інформацією очевидців можу сказати, що їх зараз цікавлять об'єкти енергетики та стан їхнього захисту. Підстанції, трансформатори, електро та газова інфраструктура Сергій Флеш

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 2 вересня Росія атакувала дронами місто Біла Церква Київської області. Загинув чоловік, через ворожі дрони сталося руйнування та займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. На іншій локації спалахнули три будівлі та приватні гаражі. Всі пожежі вже ліквідовано.