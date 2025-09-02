Над Киевом висела "Гербера": что известно об этом дроне и какие проблемы он приносит

Стоимость такого дрона — около 10 тысяч долларов

Дроны "Гербера" Россия запустила по Украине утром во вторник. Он выглядит как игрушка из пенопласта и фанеры, но способен перегрузить системы ПВО, нанести удар по цели и работает как вражеский разведчик. В частности, 2 сентября такой дрон летал над Киевом.

По данным мониторинговых каналов, 2 сентября россияне в ходе атаки использовали против Украины дроны "Гербера". На них установили камеры.

Что известно о дронах "Гербера"

Впервые о дроне "Гербера" заговорили в июле 2024 года. Вскоре после одной из вражеских атак возле Киева нашли два почти невредимых дрона такого типа.

"Гербера" сделана из пенопласта и фанеры и обходится россиянам около 10 тысяч долларов за один дрон. Внутри кроме другого оборудования нашли антенны 3G и 4G, а также модем с симкартой украинского оператора.

"Гербера", что РФ использует против Украины

Россияне выпускают три варианта "Герберы": дрон-камикадзе, разведывательный дрон и фальш-цель для украинской ПВО. Главная опасность "Герберы" в том, что силы ПВО вынуждены отвлекаться на эти дешевые дроны, в то время как одновременно с ними враг может запускать "Герани" и "Шахеды".

Часто "Гербера" используется врагом как цель-обманка

Россияне все чаще используют "Герберы"-разведчики: что интересует врага

Если раньше эти беспилотники служили России как ложная цель для украинского ПВО, то теперь враг все чаще использует их как разведчики. "Герберы" с камерами летают над городами и объектами Украины, разведывая информацию.

В частности, они "присматриваются" к энергетике. Об этом предупредил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш).

По анализу маршрутов полетов развод БПЛА противника (не в прифронтовой зоне) и по информации очевидцев могу сказать, что их сейчас интересуют объекты энергетики и состояние их защиты. Подстанции, трансформаторы, электро и газовая инфраструктура Сергей Флеш

Как сообщал Телеграф, в ночь на 2 сентября Россия атаковала дронами город Белая Церковь Киевской области. Погиб мужчина, из-за вражеских дронов произошло разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. На другой локации загорелись три здания и частные гаражи. Все пожары уже ликвидированы.