Київ зранку атакують "шахедами": де чути вибухи, відео (оновлюється)

Ворог продовжує тероризувати Україну

Росія вдарила по Києву ударними безпілотниками зранку 2 вересня. Працює ППО.

10:15 Кияни ховаються від обстрілу у метро. Тепер — не лише вночі, але й вдень.

10:05 Моніторинги повідомляють, що в повітряному просторі Київщини фіксується 9 "шахідів". 12 ворожих безпілотників рухаються у напрямку Київської області.

10:00 БпЛА над центром столиці, — Кличко.

Оновлено 9:54. Моніторинги попереджають про небезпеку для Жулян. У Київській області є загроза удару дронами для:

Про обстріл повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що Сили протиповітряної оборони працюють на лівому березі столиці.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що атакою на Київ 2 вересня зранку Росія не переслідує жодних воєнних цілей. Ворог атакує столицю в робочий час, коли на вулицях багато людей.

Станом на 9:45 повітряну тривогу оголошено у Києві та області. Моніторінгові канали прогнозують, що вона буде тривалою. Повітряні Сили України о 9:41 попередили про рух ворожих безпілотників на Київ, Васильків, Борову. Також є небезпека для Білої Церкви.

Карта тривог станом на 9:45

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 2 вересня Росія атакувала дронами місто Біла Церква Київської області. Загинув чоловік, через ворожі дрони сталося руйнування та займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. На іншій локації спалахнули три будівлі та приватні гаражі. Всі пожежі вже ліквідовано.