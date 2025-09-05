Виріс у Києві, але став "захисником" російської культури: що говорить про війну режисер Лозниця і де він зараз

Режисера у 2022 році виключили з Української кіноакадемії

Український режисер Сергій Лозниця відомий багатьма своїми кінороботами, а також скандальними висловлюваннями, зокрема підтримкою російської культури. І така його позиція викликала у культурному середовищі гостру реакцію.

Сьогодні, 5 вересня, Сергій Лозниця відзначає 61-й день народження. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз режисер та що говорить про війну.

Сергій Лозниця — що про нього відомо

Сергій Лозниця народився 5 вересня 1964 року в Барановичах (Білорусь), проте дитинство та юність провів у Києві, куди невдовзі переїхала його родина. Вищу освіту Лозниця здобув у Київському політехнічному інституті та кілька років пропрацював в Інституті кібернетики, займаючись розробкою систем штучного інтелекту.

Пізніше Сергій зайнявся кіномистецтвом і вступив до ВДІКу, який закінчив з відзнакою в 1997 році. З 2000 року почав працювати режисером і поступово здобув визнання як один із найкращих українських авторів документального та ігрового кіно.

Сергій Лозниця у молодості

Серед його документальних робіт: "Блокада", "Майдан", "Державний похорон", "Бабин Яр. Контекст". Також Лозниця зняв фільми "Щастя моє", "У тумані", "Донбас", "Два прокурори". Остання кінострічка у 2025 році була представлена на Каннському кінофестивалі та викликала неоднозначну реакцію. ЇЇ історія була присвячена темі радянських репресій та сталінського терору, а натхненням для сценарію стала повість російського фізика Георгія Демидова.

Сергій Лозниця зняв багато документальних фільмів

Де зараз Сергій Лозниця і що говорить про війну

Ще 2001 року Сергій Лозниця емігрував до Німеччини. Проте, як зазначив у одному з інтерв’ю, своєю батьківщиною вважає Україну.

Я живу в кінематографі, у своїх книгах, живу зі своїми друзями по всьому світу, зі своїми ідеями. Батьківщина моя – Київ, Україна, я там виріс, там сформувався мій характер. Решта — це привнесене. Сергій Лозниця

Сергій Лозниця 2001 року емігрував до Німеччини, Фото: Getty Images

У 2024 році на Каннському фестивалі пройшла прем’єра документального фільму "Вторгнення" режисера Сергія Лозниці, який розповідає про два роки війни в Україні. Він став безпосереднім продовженням Майдану, знятого в 2014 році.

Сергій Лозниця засуджує війну та показує через фільми, які жахи переживають українці. Коментуючи кінострічку "Вторгнення", режисер зазначив, що це не хроніка життя під час війни, а міркування про те, яку ціну доводиться платити за порятунок від кайданів імпенії.

Як виглядає Сергій Лозниця, Фото: Getty Images

Коли ви робите фільм про подію такого масштабу, ви обираєте героя. Мій герой – народ України. Сергій Лозниця

Проте у 2022 році режисер Сергій Лозниця був виключений зі складу Української кіноакадемії за протидію бойкоту російських фільмів. Режисер став захищати російську культуру, назвавши вимоги бойкоту "архаїчними та деструктивними за своєю природою".

Сергій Лозниця виступив на захист російської культури, Фото: Getty Images

