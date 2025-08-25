Збоченці люблять Путіна: легендарний Вуді Аллен виступив у Москві і став посміховиськом

Українці жорстко відреагували на участь американського кумира у російському шабаші

Легендарний американський режисер Вуді Аллен, на фільмах якого виросло не одне покоління людей, раптово оскандалився своєю участю у Московському міжнародному тижні кіно. Зірка Голлівуду виступив дистанційно по відеозв’язку в рамках сесії "Легенди світового кінематографа", яку модерував пропагандист і путініст Федір Бондарчук.

Вуді Аллен виступив по відеозв'язку перед російськими глядачами

Участь Вуді Аллена у заході, організованому російськими пропагандистами, які підтримують війну та вбивства українців, викликала бурхливу реакцію в Україні. Так, окрім користувачів мережі, дії режисера засудили і в українському Міністерстві закордонних справ.

Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років МЗС України

Тим часом користувачі мережі нагадали, що Вуді Аллен має свої "скелети в шафі". Відомо, що прийомна дочка режисера звинувачувала його в сексцуальному насильстві та педофілії. Українці не стали мовчати, що думають про Вуді Аллена після його виступу в Москві, і висловилися у коментарях:

Збоченці люблять Путіна. Вуді Аллен виступив на тижні кіно у Москві. Простежив цікаву закономірність: серед західних селебріті, які підтримують Росію та Путіна, занадто багато звинувачених у сексуальному та домашньому насильстві, домаганнях та зґвалтуваннях.

Чого з цим педофілом взагалі бавитися.

Ой, не ним єдиним. Там ще приїхав Марк Дакаскос, теж вилизував по самі гланди.

А що він ще живий?

Гроші не пахнуть.

Соромно за Америку.

Черговий американець.

Пішов із простягнутою рукою.

А що дивного у діях старого збоченця?

