Збоченці люблять Путіна: легендарний Вуді Аллен виступив у Москві і став посміховиськом
Українці жорстко відреагували на участь американського кумира у російському шабаші
Легендарний американський режисер Вуді Аллен, на фільмах якого виросло не одне покоління людей, раптово оскандалився своєю участю у Московському міжнародному тижні кіно. Зірка Голлівуду виступив дистанційно по відеозв’язку в рамках сесії "Легенди світового кінематографа", яку модерував пропагандист і путініст Федір Бондарчук.
Участь Вуді Аллена у заході, організованому російськими пропагандистами, які підтримують війну та вбивства українців, викликала бурхливу реакцію в Україні. Так, окрім користувачів мережі, дії режисера засудили і в українському Міністерстві закордонних справ.
Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України. Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років
Тим часом користувачі мережі нагадали, що Вуді Аллен має свої "скелети в шафі". Відомо, що прийомна дочка режисера звинувачувала його в сексцуальному насильстві та педофілії. Українці не стали мовчати, що думають про Вуді Аллена після його виступу в Москві, і висловилися у коментарях:
- Збоченці люблять Путіна. Вуді Аллен виступив на тижні кіно у Москві. Простежив цікаву закономірність: серед західних селебріті, які підтримують Росію та Путіна, занадто багато звинувачених у сексуальному та домашньому насильстві, домаганнях та зґвалтуваннях.
- Чого з цим педофілом взагалі бавитися.
- Ой, не ним єдиним. Там ще приїхав Марк Дакаскос, теж вилизував по самі гланди.
- А що він ще живий?
- Гроші не пахнуть.
- Соромно за Америку.
- Черговий американець.
- Пішов із простягнутою рукою.
- А що дивного у діях старого збоченця?
