Грав із Зеленським у кіно та називав росіян "стадом": де зараз Єпіфанцев і що говорить про війну

Відкрито Росію агресором актор не називає

Володимир Зеленський до президентства активно знімався у кіно та встиг попрацювати з багатьма російськими знаменитостями. Серед них Олексій Чадов, а також Володимир Єпіфанцев.

"Телеграф" вирішив дізнатися, що російський актор говорить про війну та свою роботу з президентом України. Ми дізналися деякі факти про Володимира Єпіфанцева.

Володимир Єпіфанцев — що про нього відомо

Російський актор Володимир Єпіфанцев народився в 1971 році в Москві й вирішив пов’язати долю з кіномистецтвом, слідуючи стопами батька. Його зовнішність привернула увагу режисерів, тому Володимира почали запрошувати до проєктів, найчастіше кримінальних фільмів.

Володимир Єпіфанцев

Володимира Єпіфанцева можна побачити у таких кінострічках, як "Зелений слоник", "Жуки", "Антикілер", "Шпигун", "Незламний", "Два пагорби".

Володимир Єпіфанцев знявся у багатьох російських фільмах

У 2016 році Єпіфанцев знявся в комедії "8 найкращих побачень" разом із Володимиром Зеленським, зігравши роль бравого пожежника Іллі. Спільною роботою із зіркою українського шоубізнесу Єпіфанцев залишився задоволеним, про що неодноразово наголошував публічно.

Володимир Єпіфанцев знімався із Володимиром Зеленським

Коли Володимир Зеленський у 2019 році виграв вибори президента України, Єпіфанцев входив до числа російських артистів, котрі його привітали з перемогою.

Знаю Володимира Зеленського як щирого, доброго та веселого малого. Якщо за свого правління йому вдасться зберегти свою легкість сприйняття, неагресивність і почуття гумору, то він стане не просто гарним президентом, а й порятунком для всього нашого застряглого в інстинктах і прагненні домінувати мавпячого світу. Володимир Єпіфанцев

Володимир Єпіфанцев та Володимир Зеленський у фільмі "8 найкращих побачень"

Де зараз Володимир Єпіфанцев і що він говорить про війну

У 2023 році Володимир Єпіфанцев розлютився на Росію за те, що Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який забороняє збирання та вживання мухоморів. А актор серйозно пропагував "філософію мухомороїдіння".

Володимир Єпіфанцев критикував Росію та росіян

Єпіфанцев назвав тоді Росію фашистською державою. Ролик зі своїми висловлюваннями він потім видалив, але на нього встигли подати заяву до поліції, щоб перевірити факт образи державного устрою.

В нас на все статті! На гриби статті! Не можна гриби, все найкраще у нас не можна! У нас лише можна вбивати людей за командою. Ми живемо у фашистській військовій державі Володимир Єпіфанцев

У 2024 році актор знову розлютив росіян, заявивши, що вони схожі на "стадо". А ще що не є патріотом. Щоправда, потім почав виправдовуватися за свої слова.

Володимир Єпіфанцев заявляв, що не відносить себе до росіян

Я не патріот. Я не відношу себе до росіянина. Всі ці слова — назви. Я просто живу, я не десь живу, не в Росії, а просто живу Володимир Єпіфанцев

Зазначимо, що Володимир Єпіфанцев засуджує війну, але не називає Росію агресором та ухильно розмірковує на цю тему. Хоча з 2017 року він перебуває у базі "Миротворець" за незаконне відвідування Криму. Актор каже, що не розуміється на політиці й вважає її "брудною" справою.

Володимир Єпіфанцев не називає РФ агресором

Єпіфанцев продовжує активно зніматися у російських фільмах, у 2024 році за його участю вийшло дві кінокартини. Але при цьому він позитивно продовжує відгукуватися про Володимира Зеленського.

У мережі опубліковано ролик, де російський актор розповідає, що вважає президента України доброю, розумною, веселою та щирою людиною. Вони добре провели час разом, граючи в комедії, тому він може сказати про нього лише хороші слова.

Також Єпіфанцев підписаний на Володимира Зеленського у соціальних мережах, зокрема в Instagram.

Володимир Єпіфанцев підписаний на Володимира Зеленського

