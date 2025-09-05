Вырос в Киеве, но стал "защитником" русской культуры: что говорит о войне режиссер Лозница и где он сейчас

Режиссера исключили в 2022 году из Украинской киноакадемии

Украинский режиссер Сергей Лозница известный многими своими киноработами, а также скандальными высказывания, в частности поддержкой русской культуры. И такая его позиция вызывала в культурной среде острую реакцию.

Сегодня, 5 сентября, Сергей Лозница отмечает 61-й день рождения. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас режиссер и что говорит о войне.

Сергей Лозница — что о нем известно

Сергей Лозница родился 5 сентября 1964 года в Барановичах (Беларусь), однако детство и юность провел в Киеве, куда вскоре переехала его семья. Высшее образование Лозница получил в Киевском политехническом институте и несколько лет проработал в в Институте кибернетики, занимаясь разработкой систем искусственного интеллекта.

Позже Сергей увлекся кино и поступил во ВГИК, который закончил с отличием в 1997 году. С 2000 года начал работать режиссером и постепенно завоевав признание как один из самых заметных украинских авторов документального и игрового кино.

Сергей Лозница в молодости

Среди его документальных работ: "Блокада", "Майдан", "Государственные похороны", "Бабий Яр. Контекст". Также Лозница снял фильмы "Счастье мое", "В тумане", "Донбасс", "Два прокурора". Последняя кинолента в 2025 году была представлена на Каннском кинофестиле и вызвала неоднозначную реакцию. Его история была посвящена теме советских репрессий и сталинского террора, а вдохновением для сценария стала повесть российского физика Георгия Демидова.

Сергей Лозница снял много документальных фильмов

Где сейчас Сергей Лозница и что говорит о войне

Еще в 2001 году Сергей Лозница эмигрировал в Германию. Однако, как отметил в одном из интервью, своей родиной считает Украину.

Я живу в кинематографе, в своих книгах, я живу со своими друзьями по всему миру, со своими идеями. Родина моя — Киев, Украина, я там вырос, там сформировался мой характер. Все остальное — это привнесенное. Сергей Лозница

Сергей Лозница в 2001 году эмигрировал в Германию, Фото: Getty Images

В 2024 году на Каннском фестивале прошла премьера документального фильма "Вторжения" режиссера Сергея Лозницы, рассказывающем о двух годах войны в Украине. Он стал непосредственным продолжением "Майдана", снятого в 2014 году.

Сергей Лозница осуждает войну и показывает через фильмы, какие ужасы переживают украинцы. Комментируя киноленту "Вторжение", режиссер отметил, что это не хроника жизни во время войны, а размышления о том, какую цену приходится платить за избавление от кандалов импении.

Как выглядит Сергей Лозница, Фото: Getty Images

Когда вы делаете фильм о событии такого масштаба, вы выбираете героя. Мой герой – народ Украины. Сергей Лозница

Однако в 2022 году режиссер Сергей Лозница был исключен из состава Украинской киноакадемии за противодействие бойкоту российских фильмов. Режиссер стал защищать русскую культуру, назвав требования бойкота "архаичными и деструктивными по своей природе".

Сергей Лозница выступил в защиту русской культуры, Фото: Getty Images

