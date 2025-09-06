Мирні акції та мітинги потрібно узгоджувати з Генштабом: у КМВА пояснили нові правила

Організатори неузгоджених заходів ризикують покаранням

Нові вимоги до організаторів масових заходів у столиці викликали більше питань, ніж дали відповідей. Тому "Телеграф" вирішив звернутися до Київської міської військової адміністрації за поясненнями.

Які саме заходи тепер потрібно узгоджувати з головним військовим органом — Генеральним штабом Збройних Сил України? До якої пори діятимуть обмеження та що чекає на порушників?

Отже, на питання про те, які саме загрози покликана усувати нова вимога, в адміністрації зазначили, що вони не є розпорядником інформації щодо її мети. За словами пресслужби, КМВА діють виключно в рамках частини другої статті 19 Конституції України.

Ймовірно, мається на увазі другий абзац статті: "Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Крім того, у КМВА повідомили, що нові правила залишатимуться чинними доти, доки не буде скасоване доручення прем’єр-міністра або норма закону про воєнний стан.

Та головне: які заходи підпадають під нові правила? Тут виникає певна неузгодженість. Як трактує КМВА, виходячи зі змісту пункту 8 частини 1 статті 8 Закону про воєнний стан, вимога погодження може стосуватися проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

Організаторів непогоджених заходів попереджають про відповідальність — адміністративну або кримінальну. Поліція "уповноважена здійснювати заходи щодо запобігання правопорушенням".

Водночас заступник прем’єр-міністра Тимур Ткаченко, який видав первинне доручення, раніше категорично заперечував таке трактування.

Моїм дорученням не заборонялися мітинги. Йдеться виключно про погодження проведення культурних масових заходів, — писав він

У будь-якому разі, наразі в КМВА визнають, що не мають повної інформації. Процедура подання звернень щодо масових заходів до КМВА не змінилася — відповідні дані й надалі доступні на офіційному сайті. Водночас порядок та строки погодження заходів у Генштабі залишаються для них невідомими. У пресслужбі уточнили, що вже звернулися до Генштабу з проханням надати додаткові роз’яснення щодо виконання доручення Прем’єр-міністра України.

Зазначимо, що "Телеграф" також надіслав офіційний запит до Генштабу ЗСУ з проханням пояснити, як працюватиме нова процедура, але відповідь нам поки що не надійшла.

Нагадаємо, 28 серпня масові заходи зобов’язали узгоджувати з Генштабом. Начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення на вимогу заступника прем’єр-міністра Юлії Свириденко, згідно з яким організатори масових і урочистих заходів зобов’язані будуть попередньо їх погоджувати із Генеральним штабом ЗСУ.

Згідно з дорученням, усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі. Також організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, зобов’язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА.