Мирные акции и митинги надо согласовывать с Генштабом: в КГВА объяснили новые правила

Организаторы несогласованных мер рискуют наказанием

Новые требования к организаторам массовых мероприятий в столице вызвали больше вопросов, чем ответов. Поэтому "Телеграф" решил обратиться в Киевскую городскую военную администрацию за разъяснениями.

Какие мероприятия теперь нужно согласовывать с главным военным органом — Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины? До каких пор будут действовать ограничения и что ждет нарушителей?

Итак, на вопрос о том, какие именно угрозы призвано устранять новое требование, в администрации отметили, что они не являются распорядителем информации о ее целях. По словам пресс-службы, КГВА действуют исключительно в рамках части второй статьи 19 Конституции Украины.

Вероятно, имеется в виду второй абзац статьи: "Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины".

Кроме того, в КГВА сообщили, что новые правила будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет отменено поручение премьер-министра или норма закона о военном положении.

Но главное: какие мероприятия подпадают под новые правила? Здесь возникает определенная несогласованность. Как трактует КГВА, исходя из содержания пункта 8 части 1 статьи 8 Закона о военном положении, требование согласования может касаться проведения мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий.

Организаторов несогласованных мероприятий предупреждают об ответственности — административной или уголовной. Полиция "уполномочена осуществлять меры по предотвращению правонарушений".

В то же время заместитель премьер-министра Тимур Ткаченко, издавший первоначальное поручение, ранее категорически отрицал такую трактовку.

Моим поручением не возбранялись митинги. Речь идет исключительно о согласовании проведения культурных массовых мероприятий, — писал он

В любом случае, сейчас в КГВА признают, что не располагают полной информацией. Процедура представления обращений относительно массовых мероприятий в КГВА не изменилась — соответствующие данные доступны на официальном сайте. В то же время, порядок и сроки согласования мероприятий в Генштабе остаются для них неизвестными. В пресс-службе уточнили, что уже обратились в Генштаб с просьбой предоставить дополнительные разъяснения относительно выполнения поручения Премьер-министра Украины.

Отметим, что "Телеграф" также направил официальный запрос Генштабу ВСУ с просьбой объяснить, как будет работать новая процедура, но ответ нам пока не поступил.

Напомним, 28 августа массовые мероприятия обязали согласовывать с Генштабом. Начальник КМВА Тимур Ткаченко подписал поручение по требованию заместителя премьер-министра Юлии Свириденко, согласно которому организаторы массовых и торжественных мероприятий обязаны будут предварительно согласовывать их с Генеральным штабом ВСУ.

Согласно поручению, все заявители, которые обращаются за согласованием проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе. Также организаторы, чьи обращения уже находятся на проработке, обязаны пройти эту процедуру и сообщить результаты КГВА.