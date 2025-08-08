Кількість хворих на новий штам COVID-19 росте. В яких областях вже виявили

Коронавірусу Stratus має досить характерні симптоми

Наразі ситуація з новим штамом коронавірусу Stratus в Україні контрольована. Однак вже зафіксовано майже 40 випадків в різних областях та регіонах.

Про це розповів в.о. заступник генерального директора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко в етері телемарафону. За його словами, захворювання на COVID-19 XFG (Stratus) не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему.

Однак підвищення випадків інфікування в літній період фіксувалось і торік, тоді було 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків у 2023. Наразі ж виявлено всього 38 випадків COVID-19.

У яких областях вже є штам Stratus:

Вінницькій,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Запорізькій,

Київській,

Полтавській,

Чернігівській,

в Києві.

За словами Даниленка, наразі вірус демонструє підвищену здатність до поширення. Він не призводить до тяжчого перебігу захворювання. Здебільшого у хворих фіксується сильна втома та втрата голосу. В основному уражуються верхні дихальні шляхи.

Симтоми коронавірусу

Нагадаємо, що перший випадок захворювання на коронавірусу Stratus було зафіксовано на Полтавщині. Лікарі закликають дотримуватись норм щодо протидії COVID-19 та за перших же симптомів звертатись в лікарню.

