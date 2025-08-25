Масковий режим повертається: у яких областях вводять обмеження через коронавірус
Україною шириться новий небезпечний штам Stratus
У деяких медичних закладах Рівненської та Одеської областей запроваджують масковий режим. Це пов'язано з поширенням нового небезпечного штаму коронавірусу.
Так, про введення обмежень в Регіональному центрі орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги повідомила обласна рада. Масковий режим також запровадили в обласному шкірно-венерологічному диспансері.
Голова обласної адміністрації Андрій Карауш зазначив, що таке рішення було ухвалене, зважаючи на збільшення кількості захворювань на коронавірусну інфекцію. З початку серпня в області офіційно підтвердили майже пів тисячі випадків захворювання, 85-річна жінка померла від ускладнень.
"Знаю, що і в інших наших обласних медичних закладах розглядатимуть запровадження такого кроку, тому буду інформувати про це, орієнтуючись на прийняті рішення. Додам, що в Обласній інфекційній лікарні, зважаючи на профіль, масковий режим діє постійно", — написав він.
Посадовець порадив дотримуватися правил особистої гігієни, а за можливості — соціальної дистанції. Також він нагадав про вакцинацію.
Одеська обласна клінічна лікарня та Одеський обласний перинатальний центр повідомили про запровадження внутрішніх протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню COVID-19 майже тиждень тому. Це також стосується маскового режиму та обмеження відвідувань пацієнтів.
Раніше ми писали, що новий штам коронавірусу Stratus вирізняється дуже сильною втомою та втратою голосу. Серед інших клінічних ознак, окрім захриплого або повністю втраченого голосу, кашель та ларингофарингіт.