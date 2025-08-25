Масковий режим повертається: у яких областях вводять обмеження через коронавірус

Україною шириться новий небезпечний штам Stratus

У деяких медичних закладах Рівненської та Одеської областей запроваджують масковий режим. Це пов'язано з поширенням нового небезпечного штаму коронавірусу.

Так, про введення обмежень в Регіональному центрі орфанних захворювань, радіаційного захисту та спеціалізованої допомоги повідомила обласна рада. Масковий режим також запровадили в обласному шкірно-венерологічному диспансері.

Голова обласної адміністрації Андрій Карауш зазначив, що таке рішення було ухвалене, зважаючи на збільшення кількості захворювань на коронавірусну інфекцію. З початку серпня в області офіційно підтвердили майже пів тисячі випадків захворювання, 85-річна жінка померла від ускладнень.

"Знаю, що і в інших наших обласних медичних закладах розглядатимуть запровадження такого кроку, тому буду інформувати про це, орієнтуючись на прийняті рішення. Додам, що в Обласній інфекційній лікарні, зважаючи на профіль, масковий режим діє постійно", — написав він.

Посадовець порадив дотримуватися правил особистої гігієни, а за можливості — соціальної дистанції. Також він нагадав про вакцинацію.

Одеська обласна клінічна лікарня та Одеський обласний перинатальний центр повідомили про запровадження внутрішніх протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню COVID-19 майже тиждень тому. Це також стосується маскового режиму та обмеження відвідувань пацієнтів.

Обмеження в Одеських лікарнях

Раніше ми писали, що новий штам коронавірусу Stratus вирізняється дуже сильною втомою та втратою голосу. Серед інших клінічних ознак, окрім захриплого або повністю втраченого голосу, кашель та ларингофарингіт.