Вперше в Україні: держава забрала права на пісні путіністки Повалій

Фонд держмайна отримав права на твори Повалій

Сьогодні, 8 вересня, Фонд державного майна України зареєстрував права на дев'ять пісень, що належали Таїсії Повалій, за державою Україна. Це стало можливим завдяки рішенню Вищого антикорупційного суду.

Вперше в Україні механізм санкцій спрацював щодо інтелектуальної власності. Про це повідомили на nipo.gov.ua.

До переліку пісень увійшли: "Обниму тебя", "Любить, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Назавжди", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе утро". Тепер вони перебувають у власності держави.

Права на дев'ять пісень Повалій тепер належать Україні

Це — перший подібний випадок в Україні. Державний фонд отримав майнові права на музику, раніше належну особі, яка перебуває під санкціями. Передача відбулась згідно з вимогами Закону України "Про санкції" (п.1-1 ч.1 ст.4), у рамках якого держава має право стягувати активи осіб, що підтримують збройну агресію РФ.

Це одні з перших державних реєстрацій авторського права за Фондом державного майна України на твори, стягнені внаслідок санкцій. Вони демонструють, як механізм санкцій реально працює та дозволяє перетворювати активи підсанкційних осіб на ресурс для держави Любов Майданик, заступниця директора УКРНОІВІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сина Таїсії Повалій, який відхрестився від матері. Йому зараз 42 роки, і він живе за кордоном.