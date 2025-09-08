Впервые в Украине: государство забрало права на песни путинистки Повалий

Фонд госимущества получил права на произведения Повалий

Сегодня, 8 сентября, Фонд государственного имущества Украины зарегистрировал права на девять песен, принадлежавших Таисии Повалий, за государством Украины. Это стало возможным благодаря решению Высшего антикоррупционного суда.

Впервые в Украине механизм санкций сработал по интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в nipo.gov.ua.

В список песен вошли: "Обниму тебя", "Любит, понимать и слушать", "Ангелы-хранители", "Навсегда", "Просто я хочу", "Бусинки любви", "Больше чем близко", "Я лечу в даль с тобой синюю", "Доброе у. Теперь они находятся в собственности государства.

Это первый подобный случай в Украине. Государственный фонд получил имущественные права на музыку, ранее принадлежащую лицу, находящемуся под санкциями. Передача состоялась согласно требованиям Закона Украины "О санкциях" (п.1-1 ч.1 ст.4), в рамках которого государство вправе взимать активы лиц, поддерживающих вооруженную агрессию РФ.

Это одни из первых государственных регистраций авторского права по Фонду государственного имущества Украины на произведения, взысканные в результате санкций. Они демонстрируют, как механизм санкций реально работает и позволяет превращать активы подсанкционных лиц в ресурс для государства. Любовь Майданик, заместитель директора УКРНОВИИ.

