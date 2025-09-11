В Україні запрацювала пілотна версія онлайн-хабу "Є-протез"

"Є-протез" — цифровий хаб для людей з ампутаціями, який допомагає отримати консультації, підібрати потрібний протез, знайти фінансування та пройти реабілітацію. Проєкт розвивається за сприяння Фонду Андрія Матюхи та об’єднує перевірену інформацію про реабілітаційні центри, виробників протезів, і фонди підтримки.

Робота над "Є-протезом" тривала з 2024 року. На першому етапі команда провела пілотний запуск — була створена лендінг-сторінка і запущений чат-бот у Telegram для консультацій з основних питань протезування.

Телеграм-бот "Є-протез"

На основі зібраних даних зараз розробляється повноцінний застосунок із дорожніми картами протезування, інтеграцією з державними сервісами та можливістю залучення партнерських фондів. Вже зараз онлайн-хаб пропонує користувачам широкий набір освітніх матеріалів — від юридичних роз’яснень до порад фізичної реабілітації. Триває робота над розширенням бази знань та корисних контактів.

Мета проєкту "Є-протез" — зробити доступ до якісної інформації та технічної підтримки максимально простим і людяним. Сервіс орієнтований не лише на поранених військових, а й на цивільних осіб з ампутаціями.

Розробники роблять акцент на сучасних технологічних рішеннях – зокрема, інтегрують штучний інтелект для того, щоб спілкування з чат-ботом було максимально природним та емпатичним. У найближчих планах команда прагне охопити щонайменше 5 000 користувачів платформи і допомогти 2 500 із них пройти шлях від першого звернення до встановлення протеза.

Розповсюдження чат-бота "Є-протез" та інформаційну підтримку проєкту забезпечує Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Організація відповідає за розширення партнерської мережі, комунікацію з громадами та залучення користувачів платформи.

""Є-протез" — важливий крок до розбудови сучасної інклюзивної системи підтримки, що допоможе тисячам українців повернутися до повноцінного життя", — зазначив засновник однойменного благодійного фонду Андрій Матюха.

Разом із тим Фонд Андрія Матюхи реалізовує і інші довгострокові проєкти, зокрема закупівлю сучасного хірургічного обладнання для НДСЛ "Охматдит" та підтримку реабілітації поранених військовослужбовців. Місія фонду — допомагати тим, хто постраждав від війни, створюючи системні рішення для їхньої адаптації.