В Украине заработала пилотная версия онлайн-хаба "Є-протез"

"Є-протез" — цифровой хаб для людей с ампутациями, который помогает получить консультации, подобрать необходимый протез, найти финансирование и пройти реабилитацию. Проект развивается при содействии Фонда Андрея Матюхи и объединяет проверенную информацию о реабилитационных центрах, производителях протезов и фондах поддержки.

Работа над "Є-протезом" велась с 2024 года. На первом этапе команда провела пилотный запуск — была создана лендинг-страница и запущен чат-бот в Telegram для консультаций по основным вопросам протезирования.

Telegram-бот "Є-протез"

На основе собранных данных сейчас разрабатывается полноценное приложение с дорожными картами протезирования, интеграцией с государственными сервисами и возможностью привлечения партнерских фондов. Уже сейчас онлайн-хаб предлагает пользователям широкий набор образовательных материалов — от юридических разьяснений до советов по физической реабилитации. Продолжается работа над расширением базы знаний и полезных контактов.

Цель проекта "Є-протез" — сделать доступ к качественной информации и технической поддержке максимально простым и человечным. Сервис ориентирован не только на раненых военных, но и на гражданских лиц с ампутациями.

Разработчики делают акцент на современных технологических решениях — в частности, интегрируют искусственный интеллект, чтобы общение с чат-ботом было максимально естественным и эмпатичным. В ближайших планах команда стремится охватить как минимум 5 000 пользователей платформы и помочь 2 500 из них пройти путь от первого обращения до установки протеза.

Распространение чат-бота "Є-протез" и информационную поддержку проекта обеспечивает Business Incubator Group. Ukraine (BIG.U). Организация отвечает за расширение партнерской сети, коммуникацию с сообществами и привлечение пользователей платформы.

""Є-протез" — важный шаг к построению современной инклюзивной системы поддержки, которая поможет тысячам украинцев вернуться к полноценной жизни", — отметил основатель одноимённого благотворительного фонда Андрей Матюха.

Вместе с тем Фонд Андрея Матюхи реализует и другие долгосрочные проекты, в частности закупку современного хирургического оборудования для НДСБ "Охматдет" и поддержку реабилитации раненых военнослужащих. Миссия фонда — помогать тем, кто пострадал от войны, создавая системные решения для их адаптации.