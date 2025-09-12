Росія хотіла напасти на Польщу ще 2023-го? Військовий експерт розкрив подробиці

Декілька країн НАТО опинилися у прицілі Росії

Нещодавній масований наліт російських дронів на Польщу не був випадковим, оскільки Росія мала намір влаштувати напад на Республіку ще два роки тому. Цей захід планувалося провести під чужим прапором.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів керівник Центру військово-правових досліджень, аналітик Олександр Мусієнко. Він пояснив тодішні плани агресора.

За його словами, 2023 року залишки розгромленої під Бахмутом ПВК "Вагнер" зайшли до Білорусі. Саме тоді Росія планувала заходи гібридного терористичного характеру проти Польщі.

— Тоді перед навчаннями "Запад" перед ними стояла задача — здійснити під виглядом нелегальних мігрантів захід в Польщу і проведення там ряду терористичних актів. Частина мала проводити теракти на об'єктах критичної інфраструктури або на об'єктах військово-промислового комплексу. Частина — збирати інформацію. Це ж теж були прояви [агресії]. Тоді цьому вдалося запобігти, — розповідає військовий експерт.

Він нагадав, що з весни і протягом літа 2025 року відбувся ряд інцидентів у Німеччині.

— Безпілотники, це не "Гербери", не "Шахеди", а дрони типу FPV, "Мавіки" і так далі, залітають з Балтійського моря, де їх запускають з російських кораблів. І вони літають в небі Німеччини, знімають дороги, знімають логістику, яка йде до України, знімають військові об'єкти і так далі. Це ж теж не просто так відбувається, — наголосив аналітик.

На його думку, інциденти в Балтійському морі поблизу кордонів Польщі, коли невідомі особи перерізали кабелі та проводили інші диверсії, — були логічним продовженням ситуації.

— Воно мало перерости в щось більше. Путін вирішив перевірити, як буде реагувати НАТО на атаку. Росія вирішила продемонструвати, що світ може бути на межі великого повномасштабного протистояння, і що війна з України піде на захід, на інші країни ЄС та НАТО, — підсумував Олександр Мусієнко.

