Россия хотела напасть на Польшу еще в 2023-м? Военный эксперт раскрыл подробности

Несколько стран НАТО оказались в прицеле России

Недавний массированный налет российских дронов на Польшу не был случайным, поскольку Россия намеревалась устроить нападение на Республику еще два года назад. Это мероприятие планировалось провести под чужим флагом.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, аналитик Александр Мусиенко. Он объяснил тогдашние планы агрессора.

По его словам, в 2023 году остатки разгромленной под Бахмутом ЧПК "Вагнер" зашли в Беларусь. В это время Россия планировала меры гибридного террористического характера против Польши.

— Тогда перед учениями "Запад" перед ними стояла задача — под видом нелегальных мигрантов осуществить заход в Польшу и провести ряд террористических актов. Часть ("вагнеров") должна была проводить теракты на объектах критической инфраструктуры или объектах военно-промышленного комплекса. Часть — собирать информацию. Это тоже были проявления [агрессии]. Тогда это удалось предотвратить, — рассказывает военный эксперт.

Он напомнил, что с весны и в течение лета 2025 г. произошел ряд инцидентов в Германии.

— Беспилотники, это не "Герберы", не "Шахеды", а дроны типа FPV, "Мавики" и так далее, залетают с Балтийского моря, где их запускают с российских кораблей. И они летают в небе Германии, снимают дороги, снимают логистику, которая идет в Украину, снимают военные объекты и так далее. Это тоже не просто так происходит, — подчеркнул аналитик.

По его мнению, инциденты в Балтийском море вблизи границ Польши, когда неизвестные перерезали кабели и проводили другие диверсии, были логичным продолжением ситуации.

— Оно должно было перерасти во что-то большее. Путин решил проверить, как будет реагировать НАТО на атаку. Россия решила продемонстрировать, что мир может быть на грани большого полномасштабного противостояния, и что война с Украиной пойдет на запад, на другие страны ЕС и НАТО, — подытожил Александр Мусиенко.

