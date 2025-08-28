В Москві — людожери, але не ідіоти. У Раді пояснили, як Європа провокує Росію на нові напади

Коли Кремль бачить слабкість, то йде вперед, поки його не зупинять

Обіцянки Заходу надати Києву гарантії безпеки у віддаленому майбутньому без реальних кроків зараз — тільки спонукають Росію до подальшої агресії проти України. Особливо на тлі того, що жодна армія Європи, окрім нашої, не здатна чинити опір.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, чому сподівання на гарантії безпеки для України є марними.

За словами народного обранця, у нього було багато розмов з європейськими політиками стосовно цього.

— Якщо ваші гарантії безпеки настільки потужні, як ви нам пропонуєте, в чому проблема реалізувати їх зараз? Якщо ви вважаєте, що це зупинить Москву через кілька років від чергового вторгнення, що вам заважає зараз направити ці війська? Москва ж перелякається і припинить війну. Реалізуйте ці гарантії зараз. Чому ви їх відкладаєте на 3-5 років? А якщо ви не можете їх зараз реалізувати, то як ви їх реалізуєте через 3-4 роки? – каже "слуга".

Він наголосив, що в Москві сидять не ідіоти.

— Людожери, але не ідіоти. Шановні колеги і партнери, ви щось говорите про санкції, а потім… “ой, а давайте це перенесемо заради перемовин" (як це було, наприклад, в травні), такі ваші дії фактично мотивують Москву для подальших бойових дій. Коли Кремль бачить слабкість, то йде вперед, поки його не зупинять. І коли ви пропонуєте якісь гарантії безпеки, які не можете прямо зараз реалізувати, то Кремль каже: "ну окей, значить вони нічого не варті", — припустив голова комітету.

На його думку, єдина гарантія безпеки для України – ЗСУ. Забезпечені, профінансовані, озброєні до зубів і готові оперувати на всіх ділянках фронту. І не тільки в Україні, а на Балтиці.

— Адже жодна країна Європи станом на сьогодні (і навіть через рік і через три) в принципі воювати не здатна. Зараз найбільш потужні армії світу – це українська і, на жаль, російська. Бо ми живемо на сучасному полі бою. І було б великою наївністю очікувати, що якась армія, яка навіть не розуміє, що відбувається на полі бою, дасть нам якісь гарантії, — підсумував Олег Дунда.

