В Москві — людожери, але не ідіоти. У Раді пояснили, як Європа провокує Росію на нові напади

Ігор Тимофєєв
Російський військовий біля стін Кремля
Російський військовий біля стін Кремля. Фото Getty Images

Коли Кремль бачить слабкість, то йде вперед, поки його не зупинять

Обіцянки Заходу надати Києву гарантії безпеки у віддаленому майбутньому без реальних кроків зараз — тільки спонукають Росію до подальшої агресії проти України. Особливо на тлі того, що жодна армія Європи, окрім нашої, не здатна чинити опір.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олег Дунда. Він пояснив, чому сподівання на гарантії безпеки для України є марними.

За словами народного обранця, у нього було багато розмов з європейськими політиками стосовно цього.

— Якщо ваші гарантії безпеки настільки потужні, як ви нам пропонуєте, в чому проблема реалізувати їх зараз? Якщо ви вважаєте, що це зупинить Москву через кілька років від чергового вторгнення, що вам заважає зараз направити ці війська? Москва ж перелякається і припинить війну. Реалізуйте ці гарантії зараз. Чому ви їх відкладаєте на 3-5 років? А якщо ви не можете їх зараз реалізувати, то як ви їх реалізуєте через 3-4 роки? – каже "слуга".

Він наголосив, що в Москві сидять не ідіоти.

— Людожери, але не ідіоти. Шановні колеги і партнери, ви щось говорите про санкції, а потім… “ой, а давайте це перенесемо заради перемовин" (як це було, наприклад, в травні), такі ваші дії фактично мотивують Москву для подальших бойових дій. Коли Кремль бачить слабкість, то йде вперед, поки його не зупинять. І коли ви пропонуєте якісь гарантії безпеки, які не можете прямо зараз реалізувати, то Кремль каже: "ну окей, значить вони нічого не варті", — припустив голова комітету.

На його думку, єдина гарантія безпеки для України – ЗСУ. Забезпечені, профінансовані, озброєні до зубів і готові оперувати на всіх ділянках фронту. І не тільки в Україні, а на Балтиці.

— Адже жодна країна Європи станом на сьогодні (і навіть через рік і через три) в принципі воювати не здатна. Зараз найбільш потужні армії світу – це українська і, на жаль, російська. Бо ми живемо на сучасному полі бою. І було б великою наївністю очікувати, що якась армія, яка навіть не розуміє, що відбувається на полі бою, дасть нам якісь гарантії, — підсумував Олег Дунда.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи захистить Європу "паперова" армія Польщі, яка не має ні грошей, ні танків, ні літаків.

