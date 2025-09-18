Пам'ятник ще не встановили: як виглядає могила автора "Два кольори" Павличка за півтора року після смерті

Дмитро Павличко помер від ускладнень пневмонії

Дмитро Павличко — український поет, шістдесятник, політик і громадський діяч. Він був народним депутатом кількох скликань і автором тексту Акту проголошення незалежності України. В українців він асоціюється із піснею "Два кольори", яка перетворилася на один із символів нашої культури.

Помер поет 29 січня 2023 року у віці 93 років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Дмитра Павличка.

Що відомо про Дмитра Павличка

Він був не лише поетом і перекладачем, але й державотворцем. Дмитро Павличко був Героєм України, лауреатом Державної премії імені Тараса Шевченка і багаторічним народним депутатом.

Дмитро Павличко

Творчість Дмитра Васильовича стала невід’ємною частиною української культури. Особливу популярність отримала пісня "Два кольори" (музика Олександра Білашa), яка стала духовним символом. Її співали найвідоміші артисти України.

Павличко був блискучим перекладачем. Завдяки йому українською мовою заговорили Данте, Ґете, Міцкевич, Лорка. Він також був одним із співзасновників Народного Руху України, членом Народної Ради у Верховній Раді.

Дмитро Павличко

Причина смерті і могила Дмитра Павличка

Причиною смерті митця стали ускладнення від пневмонії. Користувач соцмережі Фейсбук Юрій Дорошенко днями виклав фото з могили Павличка. Його поховали у його рідному селі Стопчатів на Прикарпатті, поряд з могилами його батьків, як він і заповідав.

Могила Дмитра Павличка. Фото: facebook.com/yuriy.doroshenko

Місце поховання поета виглядає досить скромно. На могилі — надгробна плита сірого кольору і хрест із портретом Павличка і з датами його народження і смерті. Пам’ятник поки не встановлено.

Раніше "Телеграф" розповідав, що могила режисера Леоніда Осики виглядає занедбаною. Там немає квітів, лампадок і навіть натяку на турботу.