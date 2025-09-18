Памятник еще не установили: как выглядит могила автора "Два кольори" Павлычко спустя полтора года после смерти

Дмитрий Павлычко умер от осложнений пневмонии

Дмитрий Павлычко – украинский поэт, шестидесятник, политик и общественный деятель. Он был народным депутатом нескольких созывов и автором текста Акта провозглашения независимости Украины. У украинцев он ассоциируется с песней "Два кольори", которая превратилась в один из символов нашей культуры.

Умер поэт 29 января 2023 года в возрасте 93 года. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Дмитрия Павлычко.

Что известно о Дмитрии Павлычко

Он был не только поэтом и переводчиком, но и государственным деятелем. Дмитрий Павлычко был Героем Украины, лауреатом Государственной премии имени Тараса Шевченко и многолетним народным депутатом.

Дмитрий Павлычко

Творчество Дмитрия Васильевича стало неотъемлемой частью украинской культуры. Особую популярность получила песня "Два кольори" (музыка Александра Билаша), которая стала духовным символом. Ее пели самые известные артисты Украины.

Павлычко был блестящим переводчиком. Благодаря ему на украинском языке заговорили Данте, Гете, Мицкевич, Лорка. Он также являлся одним из соучредителей Народного Руха Украины, членом Народного Совета в Верховной Раде.

Дмитрий Павлычко

Причина смерти и могила Дмитрия Павлычко

Причиной смерти поэта стали осложнения пневмонии. Пользователь соцсети Фейсбук Юрий Дорошенко на днях выложил фото могилы Павлычко. Его похоронили в его родном селе Стопчатов на Прикарпатье, рядом с могилами его родителей, как он и завещал.

Могила Дмитрия Павлычко. Фото: facebook.com/yuriy.doroshenko

Место погребения поэта выглядит довольно скромно. На могиле надгробная плита серого цвета и крест с портретом Павлычко и с датами его рождения и смерти. Памятник пока не установлен.

