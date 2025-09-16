Пристосувався до радянської системи, щоб вижити: як виглядає могила символа "Розстріляного відродження" Тичини

Павло Тичина мав неоднозначну репутацію через політичну діяльність

Павло Тичина — класик української літератури, один із найвизначніших поетів 20 століття і символ "Розстріляного відродження". Він не став жертвою державного терору, бо пристосувався до радянських умов. Письменник похований на Байковому кладовищі в Києві.

"Телеграф" побував на могилі Павла Тичини. Вона виглядає доглянуто навіть через 58 років після смерті митця.

Що відомо про Павла Тичину

Павло Тичина був не лише літератором, а й державним діячем. Він очолював Верховну Раду УРСР. Його сучасників було репресовано і розстріляно за проукраїнську творчість, але він зміг пристосуватися до радянської системи, щоб вижити. Так, це принесло йому суперечливу репутацію, але значення поета для української культури не зменшило.

Павло Тичина

Творчість Тичини була особливою і стала унікальним явищем української літератури 20 століття. Його збірка "Сонячні кларнети" започаткувала новий художній напрям — "кларнетизм". Він писав про красу природи, кохання, велич народу, а пізніше і про революцію, зміни у суспільстві.

Павло Тичина

Причина смерті і могила Павла Тичини

Павло Тичина помер 16 вересня 1967 року в Києві. Причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії — гостра серцево-судинна патологія. Його поховали на Байковому кладовищі в Києві — місці, де спочиває багато видатних українців.

Павло Тичина спочиває на Байковому кладовищі. Фото: кореспондентка "Телеграфу" Наталія Дума

Могила виглядає скромно, але доглянуто. В імпровізованій вазі стоїть маленький букетик квітів, поруч — лампадка. На місці поховання поета зведено пам’ятник. На постаменті викарбуване обличчя Тичини і напис писаними буквами — прізвище та ім’я діяча.

Могила Павла Тичини на Байковому. Фото: кореспондентка "Телеграфу" Наталія Дума

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Василя Стуса. Публіцист чинив опір радянській владі, за що його відправляли у концтабори.