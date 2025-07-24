Не схоже на могилу видатного режисера: місце поховання Леоніда Осики виглядає занедбаним (фото)

Могила заросла, за бур'янами не видно навіть плити

Серед бур'янів на Байковому кладовищі, ховається могила одного з найпопулярніших режисерів українського кіно — Леоніда Осики. Пам'ятник, який мав вшановувати пам'ять митця, виглядає занедбаним. Там немає квітів, лампадок і навіть натяку на турботу, як і на місці спочинку дитячої письменниці Наталії Забіли.

На могилі режисера побували кореспонденти YouTube-каналу "Вінтажний блогер". Охайність місця пам'яті Леоніда Осики відсутня.

Чим відомий Леонід Осика

Леонід Осика — режисер фільму за твором Василя Стефаника "Камінний хрест", який отримав визнання на Всесоюзному кінофестивалі. Кінострічка стала класикою українського кіно і стала п'ятою у списку найкращих українських фільмів за оцінками кінокритиків.

Також Осика екранізував "Захара Беркута" за твором Івана Франка. Фільм був відзначений нагородами на кінофестивалі у Тбілісі. Також на кінофестивалі "Молодь — молодим" у Дніпрі фільм отримав головний приз. Серед культових фільмів Осики — "Дід лівого крайнього", "Подарунок на іменини", "Гетьманські клейноди".

Могила Леоніда Осики

Стан місця поховання лякає — плиту за бур'янами зовсім не видно — навіть складається враження, що її зовсім немає. Ледь видніється серед зарослів навіть хрест. Немає навіть натяків на догляд — ані квітів, ані лампадок.

Як виглядає могила Осики раніше

Як виглядає могила Осики зараз

Меморіал, який має символізувати шану творчості Осики, зараз ледь помітний серед природи Байкового кладовища. Могила такої видатної людини не повинна виглядати так.

Як виглядає могила Осики зараз

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Дмитра Білоуса. За кущами вже не видно пам'ятника поета.