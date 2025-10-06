Андрій Матюха і розвиток благодійних проєктів

У рамках фонду було реалізовано низку проєктів для ветеранів, медичних закладів і постраждалих від війни

Андрій Матюха є засновником організації, що працює у сферах гуманітарної та соціальної підтримки. Фонд Андрія Матюхи реалізує програми для ветеранів, медичних закладів і постраждалих від війни, розвиває протезування та підтримує міжнародні ініціативи. У центрі уваги — системний підхід до допомоги, що забезпечує довгострокові результати.

"Є-протез" за підтримки Фонду Андрія Матюхи: допомога людям після ампутацій стає доступнішою

Серед головних ініціатив фонду – проєкт "Є-протез". Це цифрова платформа, яка допомагає людям після ампутацій пройти весь шлях від консультації та підбору протеза до фінансування і реабілітації.

Shutterstock

У 2024 році стартував пілотний запуск, що включав сайт, базу знань та Telegram-бот. Далі команда завдяки підтримці Фонду Андрія Матюхи розпочала розширення сервісу, плануючи мобільний застосунок з інтеграцією державних і партнерських програм. У чат-бот інтегровано штучний інтелект для швидкої комунікації.

"Система повинна працювати й після завершення війни", – наголошують у фонді.

План — залучити 5 тисяч користувачів, половина з яких отримає повний супровід на шляху до встановлення протеза.

"Захист ремонтників Укренерго": як Фонд Андрія Матюхи допомагає тим, хто відновлює енергосистему

Іншим напрямом став проєкт "Захист ремонтників Укренерго". Він передбачає 75 тренінгів для 1500 співробітників. Працівників навчають надавати домедичну допомогу: зупиняти кровотечі, накладати турнікети, робити серцево-легеневу реанімацію та оцінювати стан постраждалих. Такі навички особливо важливі через постійні обстріли об’єктів енергетики. Від початку війни пошкоджено понад 63 тисячі об’єктів, понад 160 працівників загинули, ще понад 300 отримали поранення.

Сучасне обладнання для медицини

Фонд Андрія Матюхи передав у відділення ургентної хірургії "Охматдиту" обладнання Ligasure Mariland і Ligasure Exact. Вони вже допомогли провести понад 60 операцій.

Окрім цього, Фонд Андрія Матюхи забезпечив лікарню системою Thompson для відкритих операцій. Завдяки їй медики отримали інструменти для:

проведення складних втручань у дітей;

зменшення травматичності процедур;

скорочення періоду відновлення пацієнтів.

З її використанням уже здійснено понад сотню операцій.

Благодійні та культурні ініціативи за участі Фонду Андрія Матюхи

Фонд приєднався до аукціону "Купи лот", організованого спортивними та медійними партнерами. Зібрані кошти спрямують на будівництво інклюзивного спортивного майданчика в Житомирі при центрі реабілітації та паліативної допомоги дітям. "Поєднання спорту і благодійності створює додаткову користь для суспільства", – наголошує Андрій Матюха.

Ще одна ініціатива — Origami for Ukraine. У 2025 році фасад Музею Києва прикрасила інсталяція з 5 тисяч металізованих птахів, створена бельгійським дизайнером разом з українськими школярами. Завдяки цій акції вже зібрано понад 50 тисяч євро для київського реабілітаційного центру військових.

"Мистецтво здатне стати ефективним інструментом допомоги", – відзначають у фонді.

Перспектива довготривалих змін

Фонд Андрія Матюхи зосереджує увагу на сферах медицини, соціальної підтримки, культури та міжнародного партнерства. Його діяльність спрямована на створення нових підходів до допомоги, які працюватимуть у майбутньому.

"Допомога повинна стати основою для розвитку. Завдання фонду – діяти системно та дивитися вперед", – підкреслює Андрій Матюха.