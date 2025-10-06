Андрей Матюха и развитие благотворительных проектов

В рамках фонда был реализован ряд проектов для ветеранов, медицинских учреждений и пострадавших от войны

Андрей Матюха является основателем организации, работающей в сферах гуманитарной и социальной поддержки. Фонд Андрея Матюхи реализует программы для ветеранов, медицинских учреждений и пострадавших от войны, развивает протезирование и поддерживает международные инициативы. В центре внимания — системный подход к помощи, обеспечивающий долгосрочные результаты.

"Е-протез" при поддержке Фонда Андрея Матюхи: помощь людям после ампутаций становится доступнее

Среди главных инициатив, которые поддерживает организация — проект "Е-протез". Это цифровая платформа, которая помогает людям после ампутаций пройти весь путь от консультации и подбора протеза до финансирования и реабилитации.

В 2024 году стартовал пилотный запуск, включавший сайт, базу знаний и Telegram-бота. Далее команда начала расширение сервиса, планируя мобильное приложение с интеграцией государственных и партнерских программ. В чат-бот интегрирован искусственный интеллект для быстрой коммуникации.

"Система должна работать и после завершения войны", — подчеркивают в фонде. План — привлечь 5 тысяч пользователей, половина из которых получит полное сопровождение на пути к установке протеза.

"Защита ремонтников Укренерго": как Фонд Андрея Матюхи помогает тем, кто восстанавливает энергосистему

Другим направлением стал проект "Защита ремонтников Укренерго". Он предусматривает 75 тренингов для 1500 сотрудников. Работников обучают оказывать домедицинскую помощь: останавливать кровотечения, накладывать жгуты, проводить сердечно-легочную реанимацию и оценивать состояние пострадавших. Такие навыки особенно важны из-за постоянных обстрелов объектов энергетики. С начала войны повреждено более 63 тысяч объектов, более 160 сотрудников погибли, еще более 300 получили ранения.

Современное оборудование для медицины

Фонд Андрея Матюхи передал в отделение ургентной хирургии "Охматдета" оборудование Ligasure Mariland и Ligasure Exact. Оно уже помогло провести более 60 операций.

Кроме того, Фонд Андрея Матюхи обеспечил больницу системой Thompson для открытых операций. Благодаря ей медики получили инструменты для:

проведения сложных вмешательств у детей;

снижения травматичности процедур;

сокращения периода восстановления пациентов.

С ее использованием уже выполнено более сотни операций.

Благотворительные и культурные инициативы при участии Фонда Андрея Матюхи

Фонд присоединился к аукциону "Купи лот", организованному спортивными и медийными партнерами. Собранные средства направят на строительство инклюзивной спортивной площадки в Житомире при центре реабилитации и паллиативной помощи детям. "Сочетание спорта и благотворительности создает дополнительную пользу для общества", — подчеркивает Андрей Матюха.

Еще одна инициатива — Origami for Ukraine. В 2025 году фасад Музея Киева украсила инсталляция из 5 тысяч металлизированных птиц, созданная бельгийским дизайнером вместе с украинскими школьниками. Благодаря этой акции уже собрано более 50 тысяч евро для киевского реабилитационного центра для военнослужащих.

"Искусство способно стать эффективным инструментом помощи", — отмечают в фонде.

Перспектива долгосрочных изменений

Фонд Андрея Матюхи сосредотачивает внимание на сферах медицины, социальной поддержки, культуры и международного партнерства. Его деятельность направлена на создание новых подходов к помощи, которые будут работать в будущем.

"Помощь должна стать основой для развития. Задача фонда — действовать системно и смотреть вперед", — подчеркивает Андрей Матюха.