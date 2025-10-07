Відкрито реєстрацію для участі в УЖК-2025!

Взяти участь у заході можна буде як у різних форматах — зокрема і онлайн

Розпочалася реєстрація для участі в Українському Жіночому Конгресі-2025, який відбудеться у Києві 23 жовтня.

Щоб зареєструватися на подію, треба заповнити форму: https://tinyurl.com/2025-register. Після розгляду заявки організатори зв’яжуться з вами і повідомлять деталі.

Тема цьогорічного Конгресу – "Сміливість бути собою!".

"Сміливість бути собою" – це не лише про індивідуальну силу. Це про лідерство в різних сферах життя – інновації, фронт, громади, відбудова, освіта, медицина. Про сміливість бути першими, різними, видимими. Сміливість брати відповідальність", – зазначили у Конгресі.

"Ми будемо говорити про жінок, які є основою людського капіталу, і молодь, яка є основним рушієм змін. Ми хочемо дати голос тим, хто вже бере лідерські функції у громадах, в бізнесі, в Силах Оборони, освіті, медицині, медіа, громадському секторі. Продемонструвати, що саме люди, їхні ідеї та рішучість творять майбутнє держави – у політиці, громаді, бізнесі, інноваціях", – повідомили організатори Українського Жіночого Конгресу-2025.

Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа. УЖК був заснований у 2017 році. Його співзасновницями є Олена Кондратюк, віцеспікерка Верховної Ради України, Марія Іонова, народна депутатка, Світлана Войцеховська, народна депутатка 8-го скликання, нині директорка Конгресу.

Участь в УЖК-2025 можна буде взяти в офлайн і онлайн форматах.

