Открыта регистрация для участия в УЖК-2025!

Началась регистрация для участия в Украинском Женском Конгрессе-2025, который пройдет в Киеве 23 октября.

Чтобы зарегистрироваться на событие, нужно заполнить форму: https://tinyurl.com/2025-register. После рассмотрения заявки организаторы свяжутся с вами и сообщат детали.

Тема Конгресса — "Смелость быть собой!".

"Мы будем говорить о женщинах, которые являются основой человеческого капитала, и молодежи, которая является основной движущей силой изменений. Мы хотим дать голос тем, кто уже берет на себя лидерские функции в общинах, в бизнесе, в Силах обороны, образовании, медицине, медиа, общественном секторе. Продемонстрировать, что именно люди, их идеи и решимость создают будущее государства – в политике, обществе, бизнесе, инновациях", – сообщили организаторы Украинского Женского Конгресса-2025.

Украинский Женский Конгресс – это ежегодная публичная платформа для формирования политики гендерного равенства, которая собирает чиновников, политиков, представителей местного самоуправления, общественности, бизнеса, медиа. УЖК был основан в 2017 году. Его соучредителями являются Елена Кондратюк, вице-спикер Верховной Рады Украины, Мария Ионова, народный депутат, Светлана Войцеховская, народный депутат 8-го созыва, ныне директор Конгресса.

Участие в УЖК-2025 можно будет принять в офлайн и онлайн форматах.

