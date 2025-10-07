"Укрнафта" обходить тендери, закуповуючи буріння свердловин на мільярди без конкуренції – Шнайдер

Енергетичний експерт Михайло Шнайдер заявляє, що "Укрнафта" укладає більшість бурових контрактів без конкуренції, підвищуючи ціни після формальних тендерів

Менеджери державної компанії "Укрнафта" налагодили схему освоєння коштів на буріння нових свердловин, оминаючи конкурентні процедури закупівель.

Про це повідомив експерт енергетичної галузі Михайло Шнайдер у своєму дописі у Facebook.

За словами Шнайдера, компанія спершу оголошує тендер на майданчику "Прозорро", де через нібито занижену вартість не з'являється жодного учасника. Через 15 днів тендер визнають таким, що не відбувся, після чого "Укрнафта" укладає прямий договір з обраним підрядником — але вже за вищою ціною.

"Саме так, без використання електронної системи, у вересні 2025 року пройшла закупівля послуг із буріння двох свердловин на Великобубнівському родовищі. Ціна зросла на 90 мільйонів гривень, а підрядником стала компанія "Навігатор комплект"", — зазначив Шнайдер.

Подібна ситуація, за його словами, повторилася і на Качанівському родовищі, де після провалу відкритих торгів закупівля без конкурсу відбулася в червні 2025 року — ціна при цьому зросла ще на 33 мільйони гривень. Компанія посилається на пункт 13 постанови Кабміну №1178 від 12 жовтня 2022 року, що дозволяє неконкурентні закупівлі під час воєнного стану. Однак, як наголошує Шнайдер, ця норма не дозволяє перевищувати очікувану вартість, оголошену на відкритих торгах.

"Менеджери, підзвітні пану Корецькому, цю умову успішно проігнорували", — додав він.

Шнайдер звертає увагу, що за даними з системи "Прозорро" з січня 2025 державна компанія уклала 6 договорів на закупівлю послуг з буріння на загальну суму 3,2 млрд грн (з ПДВ). З них на неконкурентній основі закуплено послуг на суму 2,3 млрд грн. або 73% закупівель.

"Лише в 2 випадках на торгах було 2 чи більше учасників. В інших — тендери проходили з 1 учасником або договори укладені без торгів, як описано вище. Найбільший підряд на 637,5 млн грн (без ПДВ) отримало ТОВ "Бурова компанія" Укрбурсервіс" на спорудження 3 свердловин на Бугруватівському родовищі. Тут після першої невдалої спроби" Укрнафта" провела повторні відкриті торги, збільшивши очікувану вартість аж на 94 млн грн, проте така пропозиція чомусь зацікавила лише "Бурову компанію "Укрбурсервіс", яка стала єдиним учасником тендеру", — пише експерт.

Він наголошує, що бурових компаній, що здатні виконувати роботи "під ключ", можна перерахувати "на пальцях двох рук".

"Очевидно, що всі ці "контрагенти" добре знайомі "Укрнафті" і менеджери державного підприємства мають можливості домовлятися і диктувати свої умови співпраці. Коли "Укрнафта" пропонує на тендері очікувану вартість послуг, що нібито не задовольняє жодного з її багаторічних партнерів, це може свідчити про свідому реалізацію заздалегідь погодженою всіма партнерами схеми розподілу підрядів поза межами конкурентних процедур", — заявляє Шнайдер.

Він підкреслює, що "Укрнафта", "Укргазвидобування" та "Укрнафтобуріння" зараз знаходяться під спільним контролем однієї групи менеджерів, що фактично керуються з НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким.

"Як найбільші замовники послуг вони дійсно можуть диктувати підрядникам "свої" правила "взаємовигідного" співробітництва, в умовах яких справедлива конкуренція стає зайвою та шкодить тіньовим інтересам. Тож бачимо, що в процесі неконкурентних закупівель — а таких в бурінні нагадаємо понад 70% — вартість послуг лише зростає: на 90 млн грн, на 33 млн грн, на 94 млн грн. Корупційні ризики в таких випадках просто зашкалюють", — пише Шнайдер і нагадує про справу щодо вимагання відкатів від ТОВ "Такром Україна", яку розслідує Нацпол і де головним фігурантом ексзаступник директора "Укрнафти" з розвідки та розробки родовищ Володимир Гришаненко.

Він підкреслює, що в наступні чотири роки "Укрнафта" планує пробурити 175 нових свердловин — це приблизно 43,5 млрд грн в поточних цінах.