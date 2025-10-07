"Укрнафта" обходит тендеры, закупая бурение скважин на миллиарды без конкуренции - Шнайдер

Энергетический эксперт Михаил Шнайдер заявляет, что "Укрнафта" заключает большинство буровых контрактов без конкуренции, повышая цены после формальных тендеров

Менеджеры государственной компании "Укрнафта" наладили схему освоения средств на бурение новых скважин, минуя конкурентные процедуры закупок.

Об этом сообщил эксперт энергетической отрасли Михаил Шнайдер в своей заметке в Facebook.

По словам Шнайдера, компания сначала объявляет тендер на площадке "Прозорро", где из-за якобы заниженной стоимости не появляется ни одного участника. Через 15 дней тендер признают несостоявшимся, после чего "Укрнафта" заключает прямой договор с выбранным подрядчиком — но уже по более высокой цене.

"Именно так, без использования электронной системы, в сентябре 2025 года прошла закупка услуг по бурению двух скважин на Великобубновском месторождении. Цена выросла на 90 миллионов гривен, а подрядчиком стала компания "Навигатор комплект"", — отметил Шнайдер.

Подобная ситуация, по его словам, повторилась и на Качановском месторождении, где после провала открытых торгов закупка без конкурса состоялась в июне 2025 года — цена при этом выросла еще на 33 миллиона гривен. Компания ссылается на пункт 13 постановления Кабмина №1178 от 12 октября 2022 года, что позволяет неконкурентные закупки во время военного положения. Однако, как отмечает Шнайдер, эта норма не позволяет превышать ожидаемую стоимость, объявленную на открытых торгах.

"Менеджеры, подотчетные господину Корецкому, это условие успешно проигнорировали", — добавил он.

Шнайдер обращает внимание, что по данным из системы "Прозорро" с января 2025 года государственная компания заключила 6 договоров на закупку услуг по бурению на общую сумму 3,2 млрд грн (с НДС). Из них на неконкурентной основе закуплено услуг на сумму 2,3 млрд грн. или 73% закупок.

"Лишь в 2 случаях на торгах было 2 или более участников. В остальных — тендеры проходили с 1 участником или договоры заключены без торгов, как описано выше. Самый большой подряд на 637,5 млн грн (без НДС) получило ООО "Буровая компания "Укрбурсервис" на строительство 3 скважин на Бугруватовском месторождении. Здесь после первой неудачной попытки "Укрнафта" провела повторные открытые торги, увеличив ожидаемую стоимость аж на 94 млн грн, однако такое предложение почему-то заинтересовало только "Буровую компанию "Укрбурсервис", которая стала единственным участником тендера", — пишет эксперт.

Он отмечает, что буровых компаний, способных выполнять работы "под ключ", можно пересчитать "на пальцах двух рук".

"Очевидно, что все эти "контрагенты" хорошо знакомы "Укрнафте" и менеджеры государственного предприятия имеют возможности договариваться и диктовать свои условия сотрудничества. Когда "Укрнафта" предлагает на тендере ожидаемую стоимость услуг, якобы не удовлетворяющую ни одного из ее многолетних партнеров, это может свидетельствовать о сознательной реализации заранее согласованной всеми партнерами схемы распределения подрядов вне конкурентных процедур", — заявляет Шнайдер.

Он подчеркивает, что "Укрнафта", "Укргаздобыча" и "Укрнефтебурение" сейчас находятся под общим контролем одной группы менеджеров, фактически управляемых из НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Корецким.

"Как крупнейшие заказчики услуг они действительно могут диктовать подрядчикам "свои" правила "взаимовыгодного" сотрудничества, в условиях которых справедливая конкуренция становится лишней и вредит теневым интересам. Поэтому видим, что в процессе неконкурентных закупок — а таких в бурении напомним более 70% — стоимость услуг только растет: на 90 млн грн, на 33 млн грн, на 94 млн грн. Коррупционные риски в таких случаях просто зашкаливают", — пишет Шнайдер и напоминает о деле по вымогательству откатов от ООО "Такром Украина", которое расследует Нацпол и где главным фигурантом экс-заместитель директора "Укрнафты" по разведке и разработке месторождений Владимир Гришаненко.

Он подчеркивает, что в следующие четыре года "Укрнафта" планирует пробурить 175 новых скважин — это примерно 43,5 млрд грн в текущих ценах.