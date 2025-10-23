Усі студенти в Україні стануть резервістами. Після чого і чи зможуть їх мобілізувати?

Студент, який пройшов БОВП і досяг 25 років, як і решта військовозобов’язаних під час мобілізації може бути викликаний

Усі студенти, які складуть військову присягу після базової військової підготовки (БЗВП), стануть резервістами. Скільки їм років значення не має.

Що потрібно знати:

Студенти після проходження БЗВП отримують військово-облікову спеціальність та складають присягу

Громадянин після присяги автоматично стає резервістом

Держава не автоматично даватиме пріоритет лише тим, хто пройшов БЗВП

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив військовий експерт та голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Більше про мобілізацію, БЗВП та застосунок "Резерв+" можна дізнатися у повній версії інтерв’ю "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Варто зазначити, що користувачі програми "Резерв+" почали помічати позначку "Потрібно пройти БЗВП". Після її проходження студенти здобувають військово-облікову спеціальність і складають присягу.

Довідка:Базова загальна військова підготовка (БЗВП) — це навчальні програми під егідою Міністерства оборони та Міністерства освіти. Їх проходять абітурієнти та студенти вишів. Це не те саме, що загальна військова підготовка, яку проходять мобілізовані у навчальних центрах або під час отримання військової спеціальності.

А після присяги, як зазначає Тимочко, громадянин стає резервістом.

Скільки їм років значення не має. Після 25 років ці люди підлягають призову за умови, що їхній соціальний статус, стан здоров’я та інші критерії відповідають вимогам відбору — тоді вони стають військовозобов’язаними. пояснив Тимочко

Якщо ж їх не призвуть одразу, вони залишатимуться в резерві особового складу доти, доки не прийде потреба чи мобілізація.

Студент, який пройшов БЗВП і досяг 25 років, як і решта військовозобов’язаних під час мобілізації може бути викликаний, але держава не буде автоматично давати пріоритет лише тим, хто пройшов БЗВП. Спочатку всіх ставлять на військовий облік, а вже критерії відбору визначатимуть потребу за фахом і спеціальністю. сказав експерт

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно обов’язково зробити перед мобілізацією та ВЛК.