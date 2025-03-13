Не лише представники ТЦК. Хто має право вручати повістки

Проводитися оповіщення громадян може будь-де

Повістки в Україні можуть видавати військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років. Однак далеко не кожен має право їх вручати.

Згідно з чинним законодавством, повістки можуть видавати тільки певні посадовці. Детальніше про це розповіли фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Повістки мають право вручати:

представники ТЦК та СП (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки);

представники структурних підрозділів районних та міських держадміністрацій (у тому числі військових адміністрацій);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських та районних рад, якщо такі органи утворені;

представники підприємств, установ або організацій на території їхньої діяльності та в місцях виконання працівниками своїх обов'язків;

представники розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, але тільки щодо осіб, які перебувають у них на військовому обліку.

Варто зазначити, що поліція не має права вручати військовозобов'язаним повістки.

Коли повістка вважається врученою

Повістка вважається офіційно врученою, якщо військовозобов'язаний поставив свій підпис на документі. Також можливе підтвердження через відеозапис вручення або ознайомлення з повісткою, зокрема у разі відмови підпису чи спілкування з уповноваженою особою.

Важливо розуміти, що повістку можуть видати не лише вдома, а й у громадських місцях: на вулицях, блокпостах, зупинках громадського транспорту, у навчальних або робочих закладах. Крім того, її можуть надіслати поштою.

Юристи зазначають, що неправильно вручена повістка може стати підставою для її оскарження. Тому українцям важливо знати свої права та обов'язки, щоб уникнути юридичних непорозумінь під час мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна уникнути штрафу за неявку по повістці. Якщо громадянин перебував у лікарні або мав іншу поважну причину, він може не з'явитися в ТЦК у вказаний термін.