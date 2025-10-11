Краснопільське кладовище в Дніпрі, де ховають захисників, росте без упину. Свіжі фото і відео

Могили Героїв, таблички "Тимчасово невідомий захисник України" та море прапорів — місце останнього спочину тих, хто віддав життя за країну

Одне з найбільших місць поховань українських захисників та захисниць — Краснопільське кладовище у Дніпрі. Його відкрили у 2014 році і з того часу кількість могил постійно росте. З 2022 року — дуже швидко, адже окрім дніпрян, тут поховано багато невідомих солдатів.

Що потрібно знати

Краснопільське кладовище у Дніпрі відкрите у 2014 році і є одним із найбільших місць поховань українських захисників

З 2022 року кількість поховань різко зросла і змінився зовшіншній вигляд

На кладовищі є Алея Героїв, де невпізнаних військових позначають табличками "Тимчасово невідомий захисник України"

Краснопільске кладовище знаходиться на південний захід від центру міста. Ще 11 років тому величезна площа у 50 гектарів пустувала. Зараз — частину займають поховання українських воїнів, які легко впізнати за прапорами. "Телеграф" показує, як виглядає це кладовище зараз та що змінилось за останні роки.

Сотні могил військових з прапорами

Місце останнього спочину військових у Дніпрі

На Краснопільському кладовищі розташована Алея Героїв, де поховані як ідентифіковані, так і невідомі військові. Невпізнані тіла позначають табличками "Тимчасово невідомий захисник України". Для таких воїнів проводять детальну ідентифікацію: описують зовнішність, унікальні ознаки та речі, що були при них, а при необхідності роблять аналіз ДНК. Могили часто прикрашені синьо-жовтими прапорами, квітами та іншими символами пошани.

Лампади, квіти, статуетки на могилі військового

На могилах встановлюють прапори та вішають рушники

Краснопільське – єдине міське кладовище Дніпра, де ще вистачає місця для поховань. Цивільна частина розташована в низині, а військова – на верхівці пагорба, відкритій до неба і вітру.

Прапори на могилах захисників майоріють на вітрі

Це місце стало важливим центром вшанування пам'яті героїв. Однак за останні роки воно змінилось. Раніше на кладовищі можна було ставити лише невеликі пам’ятники типового вигляду, в однакових круглих фундаментах. Зараз же встановлюють багато більших меморіалів.

Могили військових на Краснопільському кладовищі - поруч в круглих фундаментах старіші поховання

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні наразі тільки створюється Національне військове кладовище. Історик та офіцер НГУ Вахтанг Кіпіані впевнений — ховати військових із прапорами на могилах замало для вшанування. Потрібна щонайменше єдина база поховань, щоб ці дані не були втрачені.