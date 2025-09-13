Море могил військових, багато жінок: як зараз виглядає Краснопільське кладовище у Дніпрі (репортаж)

Кількість прапорів на Краснопільському кладовищі розбиває серце, адже кожний, це обірване життя захисника чи захисниці

Українські воїни щодня віддають свої життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Їхні тіла знаходять останній спочинок на тисячах українських кладовищ — у Дніпрі героїв ховають на Краснопільському цвинтарі, який до 2014 року був абсолютно порожнім місцем, а зараз невблаганно росте.

Кореспондент "Телеграфа" побував на Краснопільському кладовищі та показав, як воно виглядає у вересні 2025 року. Важко бачити кількість прапорів, які майорять над кладовищем, адже кожен прапор — відібране ворогом життя захисника чи захисниці.

Над кладовищем майорять українські прапори

На жаль, з'являються все нові та нові могили

Площа кладовища продовжує зростати, поховань все більше. Серед них чимало поховань жінок, які боронили Україну. Дуже боляче розуміти, що Росія обриває життя українців разом з мріями та досягненнями, які ніколи не втіляться, і дітьми, які ніколи не народяться.

Рідні висаджують на могилах квіти, як символ пам'яті та любові

На цвинтарі спочиває чимало наших захисниць

На одному з пам'ятників - сходи в небо, якими піднімаються воїни, що віддали життя за Україну

Прапор бригади "Холодний Яр"

Могила Дениса Парфьонова, захисника Мароіуполя, який загинув у Оленівці

Краснопільське кладовище є одним з найбільших місць поховання полеглих захисників В Україні

Краснопільське кладовище — це міський некрополь Дніпра, розташований у селищі Краснопілля, де ховають захисників та захисниць України. На Алеї невідомих солдатів цвинтаря ховають воїнів, чиї особи не були встановлені. Ще станом на 2016 рік там вже було поховано 272 воїни АТО. З початком повномасштабної війни територія цвинтаря дуже зросла.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було Краснопільське кладовище у груді 2024 року. На жаль, з того часу, воно стало значно більшим.