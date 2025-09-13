Рус

Море могил військових, багато жінок: як зараз виглядає Краснопільське кладовище у Дніпрі (репортаж)

Олена Руденко
Краснопільське кладовище — місце останнього спочинку воїнів у Дніпрі
Краснопільське кладовище — місце останнього спочинку воїнів у Дніпрі. Фото Колаж "Телеграф"

Кількість прапорів на Краснопільському кладовищі розбиває серце, адже кожний, це обірване життя захисника чи захисниці

Українські воїни щодня віддають свої життя, захищаючи Україну від російських окупантів. Їхні тіла знаходять останній спочинок на тисячах українських кладовищ — у Дніпрі героїв ховають на Краснопільському цвинтарі, який до 2014 року був абсолютно порожнім місцем, а зараз невблаганно росте.

Кореспондент "Телеграфа" побував на Краснопільському кладовищі та показав, як воно виглядає у вересні 2025 року. Важко бачити кількість прапорів, які майорять над кладовищем, адже кожен прапор — відібране ворогом життя захисника чи захисниці.

Краснопільське кладовище, Дніпро
Над кладовищем майорять українські прапори
Краснопільське кладовище, Дніпро вересень 2025
Краснопільське кладовище у Дніпрі
На жаль, з'являються все нові та нові могили

Площа кладовища продовжує зростати, поховань все більше. Серед них чимало поховань жінок, які боронили Україну. Дуже боляче розуміти, що Росія обриває життя українців разом з мріями та досягненнями, які ніколи не втіляться, і дітьми, які ніколи не народяться.

Краснопільське кладовище, Дніпро
Рідні висаджують на могилах квіти, як символ пам'яті та любові
Краснопільське кладовище у Дніпрі, де ховають захисників
Краснопільське кладовище, Дніпро, поховання захисниці
На цвинтарі спочиває чимало наших захисниць
Краснопільське кладовище, Дніпро, могили військових
Краснопільське кладовище, Дніпро, пам'ятник на могилі героя
На одному з пам'ятників - сходи в небо, якими піднімаються воїни, що віддали життя за Україну
Краснопільське кладовище, Дніпро, прапор бригади Холодний Яр
Прапор бригади "Холодний Яр"
Краснопільське кладовище у Дніпрі
Могила Дениса Парфьонова у Дніпрі
Могила Дениса Парфьонова, захисника Мароіуполя, який загинув у Оленівці

Краснопільське кладовище є одним з найбільших місць поховання полеглих захисників В Україні

Краснопільське кладовище — це міський некрополь Дніпра, розташований у селищі Краснопілля, де ховають захисників та захисниць України. На Алеї невідомих солдатів цвинтаря ховають воїнів, чиї особи не були встановлені. Ще станом на 2016 рік там вже було поховано 272 воїни АТО. З початком повномасштабної війни територія цвинтаря дуже зросла.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було Краснопільське кладовище у груді 2024 року. На жаль, з того часу, воно стало значно більшим.

